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В Минске задержали педофила. Следователи ищут пострадавших

28.03.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Минские следователи расследуют уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних, сообщили в Следственном комитете. В совершении указанных преступлений подозревается мужчина на фото.


Фото: sk.gov.by

Жертвами подозреваемого становились дети в возрасте 10−15 лет. Он знакомился с ними на улице, игровых площадках, в интернете. Мужчина мог представляться как «Володя», «Владимир», «Валдис Бразгаускас».

Он входил в доверие к жертвам, угощал их спиртными напитками и табачными изделиями, давал на время парогенератор, иные материальные блага.

После налаживания психологического контакта подозреваемый предлагал детям сняться в порнофильме либо вступить с ним в половой контакт.

Всех пострадавших от действий мужчины, чьи фотографии представлены на экране, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 225−13−51; (8017) 395−75−67; (+375) 44−500−31−11; (+375) 29−241−78−58; (+375) 25−798−33−53. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами подозреваемого становились дети в возрасте 10−15 лет. Он знакомился с ними на улице, игровых площадках, в интернете. Мужчина мог представляться как "Володя",...

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