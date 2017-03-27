МИНСК, 28 мар – Sputnik. Убийцу бывшего российского депутата Дениса Вороненкова похоронят во вторник в городе Днепр, сообщило агентство РИА Новости Украина со ссылкой на местные информагетства.

Бывший депутат Госдумы РФ от компартии Вороненков был убит 23 марта в центре Киева . Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Позже выяснилось, что киллер ранее проходил службу в Национальной гвардии.

Похороны убийцы

Самого Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве в субботу 25 марта. Церемонию прощения с экс-депутатом посетили не только его родственники и вдова Мария Максакова, но и знакомые, а также несколько украинских политиков.

Как стало известно, киллера Павла Паршова похоронят во вторник в городе Днепр (бывшем Днепропетровске – Sputnik). Опознала убийцу его мать 25 марта.

Паршову было 28 лет, по предположениям украинских журналистов, у убийцы Вороненкова был сообщник, который приехал в Киев вместе с другим экс-участником АТО Ярославом Левенецем, воевавшим под позывным "Хантер".

Версии убийства

По мнению экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, Вороненкова могли убить из-за недоверия к нему со стороны украинской власти. Как полагает Пономарев, недоверие к Вороненкову появилось в связи со спекуляциями вокруг него, в том числе из-за быстрого получения им украинского гражданства.



© Sputnik Владимир Федоренко Убийство Вороненкова в Киеве: подробности инцидента и основные версии

"Соответственно, большое количество высших руководителей страны решило поставить ситуацию на паузу и присматриваться – он тот за кого себя выдает или нет", – подчеркнул экс-депутат.

В деле еще много работы

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что следователям предстоит выполнить еще много работы по данному делу.

"Очень большой объем работы сейчас выполняется совместной следственной группой с сотрудниками службы безопасности Украины, проводятся мероприятия как по поиску, так и обыску, и другие. Больше сказать не могу", – сказал Князев журналистам.

Как отметил глава Нацполиции, после совещания с прокуратурой следствие может обнародовать некоторые новые факты из дела об убийстве бывшего депутата Госдумы.

Максакова споет на девять дней по Вороненкову

Как рассказала вдова депутата Мария Максакова, она собирается дать концерт на девятый день после кончины супруга. Выступление было запланировано давно, и сразу после убийства она хотела отменить.

"Сперва я думала все отменять. Мы сделали здесь прекрасную программу украинских песен с оркестром. Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день", – сказала Максакова " Московскому комсомольцу ".

Он также сообщила, что, возможно, наденет на концерте платье, в котором выходила замуж.