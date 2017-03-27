Белорусские депутаты готовы освободить от уплаты «налога на тунеядство» граждан, у которых есть приусадебные хозяйства.

Как сообщила БЕЛТА председатель постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, депутаты внесли ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства по вопросам предупреждения социального иждивенчества.

Так, предполагается, что для защиты прав и интересов граждан, признавать участвующими в финансировании госрасходов наряду с ведущими личное подсобное хозяйство нужно и тех, кто работает на земельных участках, предоставленных для других целей (строительства или обслуживания жилого дома, производства продукции растениеводства, выпаса животных или ведение фермерского либо крестьянского хозяйства.

Кроме того, депутаты предлагают расширить перечень категорий граждан, которые освобождаются от сбора на финансирование госрасходов за соответствующий налоговый период. В список войдут молодые люди, подлежащие призыву на срочную военную (альтернативную) службу, граждане, которые находились на психоневрологическом диспансерном учете, женщины, которые находились под меднаблюдением в организациях здравоохранения в период беременности и родов, родили (усыновили, удочерили) ребенка, без учета периода временной нетрудоспособности.

От уплаты тунеядского сбора могут освободить парней в год окончания срочной военной службы, студентов дневной формы обучения в год, когда они поступили в вуз и когда стали выпускниками, а также признать участвующими в финансировании госрасходов тех, кто в определенный период времени занимался уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе на основе медицинского заключения При этом за местными депутатами оставят право самостоятельно принимать решение об отсрочке по выплате налога.

Напомним, что ранее в Минтруда подготовили пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.