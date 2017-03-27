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Официальная безработица на 1 марта составила 1%
28.03.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. В Беларуси по состоянию на 1 марта 2017 года на учете в органах по труду, занятости и социальной защите на учете состояло 42,8 тысяч человек, что на 7,2% больше, чем на конец января этого года, сообщает Национальный статистический комитет республики.
По данным Белстата, уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 1% от экономически активного населения.
Для сравнения, на 1 февраля официальная безработица в стране составляла 0,9%. Таким образом, за февраль уровень безработицы в стране вырос на 1 процентный пункт.
По данным госстатистики, на конец февраля на 100 предложенных нанимателями вакансий приходилось 106 официально зарегистрированных безработных.
Ранее Белстат сообщал, что за 2016 год реальная безработица в Беларуси составила 5,8% от экономически активного населения страны. Такие выводы были сделаны на основе проведенного в стране регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.
На протяжении 2016 года органы статистики и Минтруда регулярно сообщало о снижении уровня безработицы.
Как ранее сообщал Sputnik,
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На учете в органах по труду и занятости на 1 марта состояли 42,8 тысяч граждан, на 100 вакансий приходилось 106 соискателей.
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