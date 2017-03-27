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Официальная безработица на 1 марта составила 1%

28.03.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. В Беларуси по состоянию на 1 марта 2017 года на учете в органах по труду, занятости и социальной защите на учете состояло 42,8 тысяч человек, что на 7,2% больше, чем на конец января этого года, сообщает Национальный статистический комитет республики.

Официальная безработица на 1 марта составила 1%
© flickr.com/ Thomas Ricker
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По данным Белстата, уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 1% от экономически активного населения.

Для сравнения, на 1 февраля официальная безработица в стране составляла 0,9%. Таким образом, за февраль уровень безработицы в стране вырос на 1 процентный пункт.

По данным госстатистики, на конец февраля на 100 предложенных нанимателями вакансий приходилось 106 официально зарегистрированных безработных.

Ранее Белстат сообщал, что за 2016 год реальная безработица в Беларуси составила 5,8% от экономически активного населения страны. Такие выводы были сделаны на основе проведенного в стране регулярного выборочного обследования домашних хозяйств.

На протяжении 2016 года органы статистики и Минтруда регулярно сообщало о снижении уровня безработицы.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госорганам в срок до 1 мая трудоустроить всех оставшихся без работы граждан, а тем, для кого не найдется подходящих вакансий, предложить возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах.

 
Теги: Минск
 
 
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На учете в органах по труду и занятости на 1 марта состояли 42,8 тысяч граждан, на 100 вакансий приходилось 106 соискателей.

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