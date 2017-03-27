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СБ: У жителя Новополоцка нашли бомбу. Его подозревают в планировании теракта в Европе
28.03.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Под следствием находится взятый с поличным житель Новополоцка, который изготовил самодельное взрывное устройство. Оно аналогично устройствам со взрыва 2008 года года у стелы в Минске и теракте в метро 2011 года. Об этом
Как пишет издание, житель Новополоцка «изготовил самодельное взрывное устройство, аналогичное применявшимся Коноваловым во время терактов в Минске — на стеле и в метро». На след подозреваемого вышли сотрудники 3-го управления ГУБОПиК (по противодействию экстремизму), мужчину взяли с поличным.
Известно, что белорус несколько лет проживал в Германии, принял ислам и взял мусульманское имя, придерживается радикальных взглядов.
«Есть все основания предполагать, что он планировал вернуться в ФРГ и устроить теракт на немецкой территории», — пишет «СБ Беларусь Сегодня».
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Бомба аналогична устройствам со взрыва 2008 года года у стелы в Минске и теракте в метро 2011 года.
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