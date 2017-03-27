Под следствием находится взятый с поличным житель Новополоцка, который изготовил самодельное взрывное устройство. Оно аналогично устройствам со взрыва 2008 года года у стелы в Минске и теракте в метро 2011 года. Об этом сообщает «СБ Беларусь Сегодня» со ссылкой на главу ГУБОПиК МВД Николая Карпенкова.

Как пишет издание, житель Новополоцка «изготовил самодельное взрывное устройство, аналогичное применявшимся Коноваловым во время терактов в Минске — на стеле и в метро». На след подозреваемого вышли сотрудники 3-го управления ГУБОПиК (по противодействию экстремизму), мужчину взяли с поличным.

Известно, что белорус несколько лет проживал в Германии, принял ислам и взял мусульманское имя, придерживается радикальных взглядов.

«Есть все основания предполагать, что он планировал вернуться в ФРГ и устроить теракт на немецкой территории», — пишет «СБ Беларусь Сегодня».