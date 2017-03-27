В Гродненской области создают рабочую группу для решения проблемы ветхих домов. Соответствующее поручение на заседании облисполкома дал его председатель Владимир Кравцов, сообщает БЕЛТА. Для Гродненской области ветхое жилье — проблема сложная и актуальная. Это связано отчасти с характерной для региона хуторской застройкой.





В районах проводится определенная работа по регламентирующему ее указу № 100 от 23 февраля 2012 года. Однако, по мнению губернатора, она должна быть более скоординированной и активной, пока же в ней много формализма.

«В районах области насчитали около 47 тыс. незаселенных жилых домов, примерно по 6 тыс. из них нет уведомлений о намерении владельцами или наследниками их использовать. Это тот пласт, по которому в районах и сельсоветах должны провести работу», — сказал он.

Владимир Кравцов отметил, что брошенные, заросшие бурьяном хутора или дома в деревнях не просто выглядят неприглядно, с ними связаны и другие проблемы — пожары с гибелью людей, правонарушения. В прошлом году причиной 12 пожаров в таких домах, оставленных владельцами, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных граждан или лиц без определенного места жительства, были случаи пожаров из-за детской шалости и проявлений сил природы.

По сведениям УВД, более половины краж в сельской местности происходят именно из пустующих домов. Всего 2012−2017 годах в таких нежилых домах на селе в области совершено 91 преступление. Областная рабочая группа должна приступить к работе немедленно и навести порядок в учете такого жилья, обучить при необходимости сотрудников сельисполкомов, чтобы выработать систему в работе с данными постройками, поручил председатель Гродненского облисполкома.

«В работе есть определенные сложности. В первую очередь они связаны с поиском наследников. Потенциальные владельцы часто живут за границей, и найти их порой очень сложно, но для того чтобы снести ветхую постройку, нужно узнать их мнение. Есть и другие особенности», — отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

Сейчас собраны предложения по совершенствованию указа № 100, которые призваны помочь местным органам власти ускорить принятие решений и отнесение жилья к категории ветхого. Сейчас проект документа с дополнениями и изменениями находится на рассмотрении. Ожидается, что его действие будет распространяться и на города. Если будет установлено, что старый дом все-таки отжил свою жизнь и больше никому не нужен, в районах области при ликвидации покосившегося строения рекомендовано обращаться в службы занятости, которые помогут привлечь на эти работы временно нетрудоустроенных граждан и дать им возможность дополнительного заработка.

Всего в Гродненской области в результате сноса ветхих домов с 2012 года вовлечено в хозяйственный оборот более 225 га земли. В Гродненской области на 1 января 2017 года в сельской местности около 173,2 тыс. жилых домов. Из них 47,4 тыс. не заселены (27,4%). Около 6 тыс. признаны пустующими — у них нет хозяина либо его наследников, либо они не намерены использовать жилье в дальнейшем. Комиссии признали ветхими и требующими сноса более 1 тыс. из них. В соответствии с указом № 100 в Гродненской области снесено свыше 4,7 тыс. домов и еще около 1,4 тыс. вовлечено в оборот.