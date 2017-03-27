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В Бресте открылось производство шоколада, в который добавляют даже крапиву

28.03.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте открылось небольшое шоколадное производство, все изделия которого исключительно ручной работы, сообщает ОНТ.

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Пока в штате — всего четыре специалиста, но уже подумывают о расширении и экспериментируют в поисках белорусского вкуса сладкого продукта.

На экспериментальной кухне пробуют сочетать несочетаемое. В поисках уникального белорусского вкуса кондитеры добавляют в конфеты даже крапиву. Зеленый порошок смешивают с пастой из белого шоколада.

Кроме необычного вкуса, удивляют еще и формой. К примеру, из лакомства делают столовые приборы.

Бизнесмен Александр Скиндер рассчитывает превратить сладости ручной работы в настоящую гастрономическую достопримечательность города. Как это сделали в украинском Львове. Правда, сначала нужно расширить штат. При этом работодатель не требует ни соответствующего образования, ни даже опыта. Обучить кондитерским хитростям обещают уже на рабочем месте.

Всего с начала года только в Брестской области появилось больше 140 предприятий малого бизнеса. Для того чтобы открыть свое дело, зачастую достаточно желания. Стартовый капитал, пусть и небольшой, около двух тысяч рублей, предоставит государство в виде безвозмездной субсидии. Правда, чтобы претендовать на такую поддержку, необходимо зарегистрироваться в центре занятости.

 
Теги: Брест
 
 
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Бизнесмен рассчитывает превратить сладости ручной работы в настоящую гастрономическую достопримечательность города.

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