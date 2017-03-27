УСК по Минской области расследует уголовное дело в отношении двух молодых людей, организовавших лабораторию по производству особо опасных психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений, в одной из съемных квартир в Борисове по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ были задержаны двое неработающих граждан России, 1992 и 1993 годов рождения. «Следствием установлено, что старший из задержанных в октябре прошлого года целенаправленно приехал из России в Беларусь заниматься незаконной деятельностью. Следуя инструкциям виртуального куратора, в Борисове снял квартиру, где наладил специальную лабораторию по производству психотропов. Для оказания помощи пригласил 23-летнего знакомого, с которым их изготавливал, упаковывал и сбывал через тайники крупными партиями мелким распространителям», — рассказала Татьяна Белоног.

При обыске квартиры обнаружено 265,3 г с особо опасным психотропным веществом ТМСР-2201, порошкообразное вещество массой 323,9 г, содержащее особо опасное вещество альфа-PVP, специальное оборудование, посуда, приспособления для расфасовки, химические средства и прекурсоры. По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы.

В ходе работы с задержанными, исследования мобильных устройств и иной техники следствием получены данные о 260 фактах размещения ими закладок с крупными дозами (50−100 г).

По уголовному делу продолжаются следственные действия.