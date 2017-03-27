Сотрудники милиции раскрыли серию хищений древесины с территории национального парка «Нарочанский».

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Мядельского РОВД Владимир Ермалович, 25 марта в 07.50 в оперативно-дежурную службу райотдела милиции поступила информация о том, что возле деревни Брусы похищается заготовленная для вывоза древесина. Свидетелями этому на обочине трассы Р28 Минск — Молодечно — Мядель стали работники нацпарка. Следуя на другой объект на автобусе, работники увидели, как подготовленный накануне для вывоза лес загружается на не относящийся к предприятию МАЗ. Когда автобус остановился, от грузовика отбежал неизвестный и скрылся в лесу. Водитель автопогрузчика остался на месте. Работники парка сразу же позвонили в милицию.

Прибывшие на место сотрудники Мядельского РОВД установили, что вывоз древесины организовал скрывшийся человек. Для этого была нанята грузовая машина, планировалось, что древесину отвезут в Молодечно на частное производство для распиловки. Таким образом, была совершена попытка хищения около 22 куб. м деловой древесины, принадлежащей национальному парку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность скрывшегося мужчины, а через три часа и задержали его. 26-летний ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения фигурант был задержан у своей знакомой в поселке Княгинин Мядельского района.

Установлено, что это не единственный факт хищения леса, к которому имеет отношение задержанный. В ночь на 23 марта было похищено более 26 куб. м деловой древесины вблизи деревни Азарки. У сотрудников уголовного розыска также есть все основания полагать, что фигурант причастен к другой аналогичной краже, совершенной в конце минувшего месяца. В отношении задержанного проводится комплекс мероприятий для выяснения возможной причастности к другим преступлениям, совершенным на территории Минской области.

По факту кражи Мядельским РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям владельца автопогрузчика и лица, которое приобретало похищенную древесину для дальнейшей переработки.