﻿ Экс-директора Могилевского вагонзавода приговорили к 11 годам колонии за взятку в 759 тысяч долларов. 21.by
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Экс-директора Могилевского вагонзавода приговорили к 11 годам колонии за взятку в 759 тысяч долларов

28.03.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Одиннадцать лет лишения свободы получил бывший директор Могилевского вагоностроительного завода. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 759 тыс. долларов, подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Срок получил и представитель коммерческой структуры, который давал взятку.


Фото с сайта mogilevnews.by

Информацию о вымогательстве взятки правоохранители получили в 2013 году. Они начали проверять, правда ли директор завода требовал у представителя коммерческой структуры 936 тыс. долларов, или 10% суммы контракта, заключенного с китайской компанией и заводом на поставку вагонкомплектов — балок надрессорных и боковых рам. За эти деньги руководитель обещал и своевременную оплату товара.

В итоге размер взятки был меньше — 759,2 тыс. долларов. Деньги бывший директор завода взял, но обязательства по контракту не выполнил. Его задержали в июне 2016 года.

Также позже оперативники установили, что, уже не являясь руководителем завода, злоумышленник подстрекал к даче взятки в размере 1,5 млн долларов другого представителя иностранной компании. Он убедил его, что может решить вопрос о погашении вагоностроительным заводом задолженности перед китайской компанией в сумме почти 10,5 млн долларов за поставленное комплектующее по контракту.

— Свой преступный умысел экс-руководитель не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан оперативниками за получение взятки в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки, — уточнила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

Также за дачу взятки экс-руководителю был задержан представитель коммерческой структуры, действующий в интересах китайской компании.

Приговор экс-руководителю за получение взятки в особо крупном размере — 11 лет колонии усиленного режима, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Бизнесмен за дачу взятки получил 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Могилевский вагоностроительный завод входит в структуру «БелАЗ-холдинг», которым образовавшаяся задолженность в размере чуть более 10,45 млн долларов перед китайской компанией не погашена до настоящего времени. Суд Фрунзенского района Минска вынес частное определение об отсутствии должного контроля на БелАЗе, которое будет направлено в Министерство промышленности.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший руководитель еще и подстрекал к взятке китайского бизнесмена уже после того, как не управлял заводом.

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