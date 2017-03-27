МИНСК, 28 мар — Sputnik. Среди возможных причин пожара в жилом доме на проспекте Независимости рассматривается версия неосторожного обращения с огнем, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

Пожар в жилом доме по адресу проспект Независимости 147/1 произошел около 23:00 27 марта. Жильцы сообщили спасателям о дыме, идущем из подвала. Когда на место ЧП приехали пожарные расчеты, было установлено — возгорание произошло в хозяйственном сарае. Огонь также перекинулся на мусор, находившийся в проходе.

"Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем", — рассказали в городском УМЧС.

Собеседники агентства отметили, что из подавала был спасен 56-летний мужчин. Он был госпитализирован, медики диагностировали у него отравление продуктами горения, а также термоингаляционной травмой.

Кроме того, из квартир были эвакуировано 30 человек.

"В результате пожара повреждено имущество в сарае, закопчен подвал", — заключили в УМЧС.