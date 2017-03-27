|
Лучшим сувениром Гомельщины названы куклы-колокольчики
28.03.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле подвели итоги Первого Открытого конкурса «Гомельский сувенир». Победила в нем ремесленник Ольга Жерносек с работой «Речицкие полешуки». Ее керамические куклы-колокольчики признаны лучшим сувениром региона.
Второе место в конкурсе заняла Ирина Кротова за работу"Лебяжий пруд" (художественная обработка бересты). Третье — Николай Сушков Николай Павлович — с работой «Тканый пояс».
Как сообщили в Гомельском отделении БелТПП, обладательница первого места помимо диплома получит заказы на изготовление сувенирной продукции на сумму 300 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле подвели итоги Первого Открытого конкурса "Гомельский сувенир". Победила ремесленник Ольга Жерносек с работой "Речицкие полешуки". Ее керамические...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии