﻿ Лучшим сувениром Гомельщины названы куклы-колокольчики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лучшим сувениром Гомельщины названы куклы-колокольчики

28.03.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле подвели итоги Первого Открытого конкурса «Гомельский сувенир». Победила в нем ремесленник Ольга Жерносек с работой «Речицкие полешуки». Ее керамические куклы-колокольчики признаны лучшим сувениром региона.


Второе место в конкурсе заняла Ирина Кротова за работу"Лебяжий пруд" (художественная обработка бересты). Третье — Николай Сушков Николай Павлович — с работой «Тканый пояс».

Как сообщили в Гомельском отделении БелТПП, обладательница первого места помимо диплома получит заказы на изготовление сувенирной продукции на сумму 300 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле подвели итоги Первого Открытого конкурса "Гомельский сувенир". Победила ремесленник Ольга Жерносек с работой "Речицкие полешуки". Ее керамические...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ночной пожар на Независимости: эвакуация жителей и причина возгорания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика