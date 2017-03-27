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Лукашенко о задержании Лапшина: мы сообщили как законопослушные

28.03.2017 13:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Минск придерживался закона, когда задерживал и передавал блогера Александра Лапшина, об этом он заявил, встречаясь во вторник в Минске чрезвычайным и полномочным послом Армении, постоянным полномочным представителем при уставных и других органах СНГ Арменом Хачатряном, сообщила пресс-службе главы государства.

Верховный суд Беларуси 7 февраля оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России, Израиля и Украины. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.

"Помните, Лапшин. Слушайте, причем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что в вопросе передачи блогера Беларусь также придерживалась международного законодательства.

"Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала", — сказал Лукашенко.

Он также высказал мнение о том, что тема блогера Лапшина будет интерпретироваться сторонами.

"Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно", подчеркнул белорусский президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
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Белорусский президент предвидел последствия задержания в Беларуси блогера, который имеет гражданство трех стран.

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