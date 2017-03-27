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Лукашенко: мы с Путиным родные братья, нам делить нечего

28.03.2017 13:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минск и Москва не нуждаются в посредниках. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь, у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. Подберем время и встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников решим вдвоем. И нам не надо никакое посредничество. Мы - родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал, что может быть еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться. Ну как у военных людей говорят», - сказал Александр Лукашенко.

Об отношениях Минска и Москвы Александр Лукашенко рассказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном. Дипломат завершает свою работу в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси назвал блестящими нынешние отношения Минска и Москвы.

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