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В Гомеле милиция разыскивает мужчин, подозреваемых в краже урны с деньгами для больного ребенка
28.03.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Отделом уголовного розыска ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля устанавливаются личности двух мужчин, которые могут быть причастны к краже урны с пожертвованиями на лечение больного ребенка.
На вид мужчинам 25 лет, рост около 178 см, среднего телосложения. В момент преступления один из подозреваемых был одет в спортивную куртку с капюшоном камуфлированного и черного цвета, черные спортивные штаны, кроссовки.
Второй мужчина был одет в болоньевую жилетку серого цвета, серую мастерку с рукавами голубого цвета, серые спортивные штаны и черную вязанную шапку.
Если вам что-либо известно о мужчинах с фото, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 238−91−53 или +375 (44) 477−17−80, отдел уголовного розыска ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля.
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Инцидент произошел 22 марта в магазине "Доброном", расположенном по улице Советская, 97 в Гомеле. Неизвестные лица похитили урну с пожертвованиями. Их действия попали...
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