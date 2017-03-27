Отделом уголовного розыска ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля устанавливаются личности двух мужчин, которые могут быть причастны к краже урны с пожертвованиями на лечение больного ребенка.





Как рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, инцидент произошел 22 марта в магазине «Доброном», расположенном на улице Советская, 97 в Гомеле. Неизвестные лица похитили урну с пожертвованиями. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.









На вид мужчинам 25 лет, рост около 178 см, среднего телосложения. В момент преступления один из подозреваемых был одет в спортивную куртку с капюшоном камуфлированного и черного цвета, черные спортивные штаны, кроссовки.

Второй мужчина был одет в болоньевую жилетку серого цвета, серую мастерку с рукавами голубого цвета, серые спортивные штаны и черную вязанную шапку.

Если вам что-либо известно о мужчинах с фото, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 238−91−53 или +375 (44) 477−17−80, отдел уголовного розыска ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля.