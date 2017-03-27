Работа на упреждение преступности в каком-то смысле неблагодарная. Так прокомментировал упреки в адрес сотрудников МВД начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Его цитату приводит издание «СБ Беларусь Сегодня».



Николай Карпенков. Фото: Белгазета

Глава ГУБОПиК высказал свое мнение по поводу упреков о «брутальных задержаниях» якобы безобидных студентов.

«Мы работаем на упреждение, вносим свою лепту в спокойствие общества. Конечно, такая работа на упреждение в каком-то смысле неблагодарная. Ведь давим экстремистские, преступные проявления в зачатке, когда молодые бунтари еще не успевают показать настоящие клыки. Но скажу так: все сотрудники правоохранительных органов — мужья, отцы, у нас есть дети. И мы вооружены прежде всего гуманизмом.

Поэтому какие-то патроны, наркотики мы никогда никому не подкидываем. В милиции служат патриоты. Люди, которые сознательно хотят этот мир изменить к лучшему", — рассказал Николай Карпенков.

Начальник ГУБОПиК отметил, что обязанность управления — жесткой рукой наводить порядок, «чтобы не распоясались хулиганы с битами в масках».

«Конечно, профилактические меры, задержания, привлечение к ответственности — административной либо уголовной — не вызывают восторга. (…) Слышим в свой адрес злобные выражения, обещания отомстить. Но это сопутствующие нашей работе моменты.

А кому положено — глава государства, министр внутренних дел, руководители подразделений, с которыми мы взаимодействуем, — нас оценивают положительно. И все прекрасно знают, что если мы за что-то возьмемся, то мы обязательно дело до конца доведем. За это нас и боятся, за это нас и уважают».