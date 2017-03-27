По подсчетам Ильи Александровича, оказаться на свободе он должен был только в пятницу. Но сегодня, во вторник, около 11 утра ему сообщили: «Мы тебя выпускаем».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, в прошлый понедельник на детской площадке в деревне Королево Узденского района между местным жителем Ильей Александровичем и председателем Узденского райисполкома Сергеем Левковичем возник конфликт . На завтра Илью вызвали в РОВД, оттуда — в суд. За мелкое хулиганство мужчину отправили на десять суток в изолятор. И он, и его жена Ольга не понимают, за что: «Он не грубил и нецензурно не выражался». По словам председателя райисполкома, Илья вел себя вызывающе. Сергея Левковича это оскорбило, и как физическое лицо он обратился в милицию.

Мы связались с Ильей, когда он возвращался из РОВД домой.

— Я и сам не понимаю, что произошло, — не скрывает эмоций он. — Около 11 дня мне сообщили: «Собирай вещи, мы тебя выпускаем». Пояснили, мол, сократили срок до семи суток. Как, почему, толком не объяснили. Единственное, никаких документов мне на руки не дали.

После инцидента на детской площадке Илья обжаловал решение суда Узденского района в областном суде.

— Минский областной суд сегодня рассмотрел жалобу на постановление суда Узденского района, — комментирует ситуацию Зоряна Жуковская, официальный представитель суда. — В итоге постановление районного суда изменили и назначили семь суток ареста.

Но ставить точку в этой истории семья Александрович пока не собирается.

— Я буду добиваться, чтобы мне объяснили, за что меня задержали, — говорит Илья. — Хочу понять, почему мне не пришла повестка в милицию и почему не допросили в качестве свидетеля нашего соседа.