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Движение на МКАД перекрыли фурой, чтобы задержать пьяную лихачку

28.03.2017 14:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сотрудники ГАИ в Минске перекрыли движение фурой, чтобы задержать пьяную девушку на автомобиле BMW, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника.

Инцидент произошел в ночь на вторник на Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). По данным полиции, сотрудники Госавтоинспекции заметили черный BMW 5, который при приближении машины инспекторов увеличил скорость. Сотрудники ГАИ последовали за подозрительной машиной, включив проблесковые маячки и звуковую сирену. Водитель иномарки проигнорировал требования полицейских остановиться и надавил на газ, пытаясь скрыться от преследования. BMW выехал на МКАД в направлении Московского района белорусской столицы. Для того чтобы перекрыть движение автомобилю, инспекторы решили использовать фуру. Однако это не помогло: водитель немецкой машины не только не остановился, но и едва не сбил сотрудника полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение стрелять. Однако, рассказал Зараник, «водитель не давал поравняться с собой, пытался вилять и таранить служебные автомобили ГАИ». Стрельбу пришлось прекратить.

У торгового центра «Простор» водитель и пассажир поменялись местами. Далее BMW протаранил два полицейских автомобиля, пытаясь столкнуть их с проезжей части. После этого водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и врезался в дорожный знак. Нарушители были задержаны.

Чудеса на виражах
 
Теги: Минск
 
 
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Девушка и молодой человек на BMW 5 устроили гонки с полицией.

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