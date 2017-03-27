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Российские и белорусские десантники приступили к совместным учениям
28.03.2017 14:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Российские и белорусские десантники начали совместные тактические учения в Витебской области Беларуси, сообщает министерство обороны республики.
В маневрах участвуют усиленная парашютно-десантная рота 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил РФ и 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада белорусской армии.
Военнослужащие отработают поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, тактических воздушных десантов и незаконных вооруженных формирований условного противника с применением средств разведки, артиллерии и авиации.
«Данное учение является продолжением очередного этапа подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017», - отметили в белорусском Минобороны.
В учениях задействованы в общей сложности до тысячи военных, более 200 единиц боевой, специальной и автомобильной техники, а также около десяти единиц авиационной техники.
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