МИНСК, 28 мар – Sputnik. Канцлер Австрии Кристиан Керн намерен обратиться в Брюссель по вопросу необходимости принять дополнительное количество беженцев по программе распределения ЕС.



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Сейчас страна обязана принять 2 тысячи беженцев из Греции и Италии, однако, как полагает Керн, Австрия уже перевыполнила данную норму в связи с тем, что многие незаконно перешедшие границу уже остались на территории государства, сообщило агентство APA .

Такая позиция главы правительства не нашла поддержки у партнеров по коалиции из Народной партии.

При этом оппозиция ("Зеленые" и партия "НЕОС") против выхода Австрии из программы, а право-националисты, наоборот, критикуют шаги по передаче в страну в рамках нее 50 беженцев-подростков.

По информации Еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса, пока около 15,5 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза. Всего же в рамках обязательств государств – членов ЕС они в течение двух лет должны принять до 40 тысяч просителей убежища.