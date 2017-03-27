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Канцлер Австрии будет просить ЕС не направлять в страну новых беженцев

28.03.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Канцлер Австрии Кристиан Керн намерен обратиться в Брюссель по вопросу необходимости принять дополнительное количество беженцев по программе распределения ЕС.

Канцлер Австрии будет просить ЕС не направлять в страну новых беженцев
© Sputnik Александр Имедашвили
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Сейчас страна обязана принять 2 тысячи беженцев из Греции и Италии, однако, как полагает Керн, Австрия уже перевыполнила данную норму в связи с тем, что многие незаконно перешедшие границу уже остались на территории государства, сообщило агентство APA.

Такая позиция главы правительства не нашла поддержки у партнеров по коалиции из Народной партии. 

При этом оппозиция ("Зеленые" и партия "НЕОС") против выхода Австрии из программы, а право-националисты, наоборот, критикуют шаги по передаче в страну в рамках нее 50 беженцев-подростков.

По информации Еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса, пока около 15,5 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза. Всего же в рамках обязательств государств – членов ЕС они в течение двух лет должны принять до 40 тысяч просителей убежища.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках программы по распределению беженцев страны ЕС должны за два года забрать из Греции и Италии 40 тысяч человек.

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