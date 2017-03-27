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Березовую рощу около Скиделя, поврежденную во время урагана, высадят заново
28.03.2017 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Во время акции «Неделя леса» будет заново высажена березовая роща под Скиделем. Она была уничтожена стихией летом 2016 года. Ее было хорошо видно с трассы М6 Минск — Гродно, многие жители региона задавали вопросы о ее дальнейшей судьбе,
«Принято решение, что она будет восстановлена. Во время акции лес на этом месте будет высажен заново. Уже через пять лет березки вырастут до высоты в 1−1,5 м — роща снова будет радовать глаз проезжающих по трассе», — отметили в Гродненском ГПЛХО.
Новые леса во время акции будут высажены во всех районах области. Планируется посадить свыше 1,8 млн саженцев. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Участники акции получат посадочный материал, орудия труда и четкие инструкции от работников лесхоза, что и как нужно делать.
Посадочного материала в регионе заготовлено в достаточном количестве, подчеркнули в ГПЛХО. С 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства в Беларуси пройдет традиционная добровольная акция «Неделя леса». В этом году она состоится в десятый раз и будет посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими по территории Беларуси летом прошлого года.
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Во время акции "Неделя леса" будет заново высажена березовая роща под Скиделем. Она была уничтожена стихией летом 2016 года.
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