Во время акции «Неделя леса» будет заново высажена березовая роща под Скиделем. Она была уничтожена стихией летом 2016 года. Ее было хорошо видно с трассы М6 Минск — Гродно, многие жители региона задавали вопросы о ее дальнейшей судьбе, сообщает БЕЛТА.



Фото: s13.ru

«Принято решение, что она будет восстановлена. Во время акции лес на этом месте будет высажен заново. Уже через пять лет березки вырастут до высоты в 1−1,5 м — роща снова будет радовать глаз проезжающих по трассе», — отметили в Гродненском ГПЛХО.

Новые леса во время акции будут высажены во всех районах области. Планируется посадить свыше 1,8 млн саженцев. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Участники акции получат посадочный материал, орудия труда и четкие инструкции от работников лесхоза, что и как нужно делать.

Посадочного материала в регионе заготовлено в достаточном количестве, подчеркнули в ГПЛХО. С 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства в Беларуси пройдет традиционная добровольная акция «Неделя леса». В этом году она состоится в десятый раз и будет посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими по территории Беларуси летом прошлого года.