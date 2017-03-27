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СК: минский педофил угощал своих жертв алкоголем и давал курить vape
28.03.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Педофил из Минска угощал своих жертв спиртными напитками, предлагал покурить электронные сигареты (vape), взамен предлагал детям сняться в порнофильме, сообщили Sputnik в УСК по Минску.
Во время знакомства подозреваемый входил в доверие к жертвам. Мужчина угощал их алкоголем, сигаретами, давал попользоваться парогенератором (электронная сигарета). Он также предлагал подросткам и другие материальные блага. Взамен он снимал с детьми порно или вступал с ними в сексуальный контакт.
Сейчас следователи устанавливают всех пострадавших в результате действий подозреваемого. СК просит обратиться по телефонам: (8017) 225-13-51; (8017) 395-75-67; (+375) 44-500-31-11; (+375) 29-241-78-58; (+375) 25-798-33-53.
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После того, как психологический контакт устанавливался, подозреваемый предлагал детям сняться в порнофильме или вступить с ним в половой контакт.
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