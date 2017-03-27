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СК: минский педофил угощал своих жертв алкоголем и давал курить vape

28.03.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Педофил из Минска угощал своих жертв спиртными напитками, предлагал покурить электронные сигареты (vape), взамен предлагал детям сняться в порнофильме, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

В Минске заключен под стражу мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Жертвами педофила становились подростки от десяти до 15 лет, с которыми он знакомился на улице, а также в сети. Детям он представлялся как "Володя", "Владимир" или "Валдис Бразгаускас".

Во время знакомства подозреваемый входил в доверие к жертвам. Мужчина угощал их алкоголем, сигаретами, давал попользоваться парогенератором (электронная сигарета). Он также предлагал подросткам и другие материальные блага. Взамен он снимал с детьми порно или вступал с ними в сексуальный контакт.

Сейчас следователи устанавливают всех пострадавших в результате действий подозреваемого. СК просит обратиться по телефонам: (8017) 225-13-51; (8017) 395-75-67;  (+375) 44-500-31-11; (+375) 29-241-78-58; (+375) 25-798-33-53.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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После того, как психологический контакт устанавливался, подозреваемый предлагал детям сняться в порнофильме или вступить с ним в половой контакт.

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