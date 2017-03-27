﻿ Житель Ивацевичского района хранил самодельный обрез винтовки Мосина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Житель Ивацевичского района хранил самодельный обрез винтовки Мосина

28.03.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Житель Ивацевичского района хранил дома самодельный обрез винтовки Мосина, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.


Фото: УГКСЭ по Брестской области

В деревне Ходаки сотрудники правоохранительных органов при проведении обыска обнаружили в доме 50-летнего мужчины обрез винтовки Мосина образца 1891−1930 годов, а также 25 патронов различного калибра. Для определения их пригодности для стрельбы была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, предоставленный обрез винтовки изготовлен из разных экземпляров одной модели, является нарезным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы. Патроны изготовлены заводским способом и относятся к категории боеприпасов.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Канцлер Австрии будет просить ЕС не направлять в страну новых беженцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика