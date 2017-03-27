Житель Ивацевичского района хранил дома самодельный обрез винтовки Мосина, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.



Фото: УГКСЭ по Брестской области

В деревне Ходаки сотрудники правоохранительных органов при проведении обыска обнаружили в доме 50-летнего мужчины обрез винтовки Мосина образца 1891−1930 годов, а также 25 патронов различного калибра. Для определения их пригодности для стрельбы была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, предоставленный обрез винтовки изготовлен из разных экземпляров одной модели, является нарезным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы. Патроны изготовлены заводским способом и относятся к категории боеприпасов.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.