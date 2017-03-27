Президент Беларуси Александр Лукашенко 29-31 марта посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко встретится с туркменистанским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча пройдет в формате «один на один», а затем в расширенном составе.

«Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, - говорится в сообщении. - Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов».