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Лукашенко встретится с Бердымухамедовым
28.03.2017 15:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29-31 марта посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
Лукашенко встретится с туркменистанским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча пройдет в формате «один на один», а затем в расширенном составе.
«Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, - говорится в сообщении. - Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов».
Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий
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