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Лукашенко встретится с Бердымухамедовым

28.03.2017 15:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 29-31 марта посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко встретится с туркменистанским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча пройдет в формате «один на один», а затем в расширенном составе.

«Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, - говорится в сообщении. - Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов».

Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Ашхабаде. На следующий день Лукашенко и Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат и дадут старт работе завода.

 
 
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Президент Беларуси 29-31 марта посетит Туркменистан с официальным визитом.

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