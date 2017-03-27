МИНСК, 28 мар — Sputnik. Судебных приставов и журналистов хозяйка дома Галина Игнатович, та самая пенсионерка, которая в конце января в знак протеста против сноса ее дома залезла на строительный кран, встречала в майке с надписью "Чиновники и суды покрывают беспредел застройщика".

Ни отчаянная акция протеста, ни внимание к ее частной проблеме президента страны, который поручил разобраться в ситуации, не помогли. Во вторник в ее дом, где она прожила всю жизнь и до последнего жили ее сыновья с семьями, пришли судебные приставы — выселять.

Суды — и районный, и Минский городской — поддержали застройщика компанию "Тапас", который строит на Ржавецкой спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпик-парк".



© Sputnik / Виктор Толочко В этом доме на улице Ржавецкой Игнатовичи жили больше полувека - с середины 50-х годов прошлого века

Три квартиры на четыре семьи

Игнатовичи наотрез отказались брать ключи от квартир, которые им выделил застройщик в качестве компенсации за сносимый дом. На вопрос, куда пойдете жить, пенсионерка отмахивается: в поле, больше некуда.

"Нас фактически сегодня выгоняют на улицу, 10 человек, забирают собственность таким наглым образом, отжимают. Люди выбрали свой вид компенсации, но нас не хотят слушать — ни суд, никто, получается, нас выгоняют сегодня на улицу. Ключи мы брать не будем", — заявила журналистам невестка Галины Константиновны Светлана.



© Sputnik / Виктор Толочко Невестка Светлана заявляет, что выселяемые семьи отказываются брать ключи от предложенных квартир

Игнатовичам предложили три квартиры на, по сути, 4 семьи: две — для сыновей с женами и детьми, одну — для старших членов семьи. Но старшие Игнатовичи в разводе, глава семейства женился во второй раз. Получается, в третью двушку должны переселиться Иван Игнатович с нынешней и бывшей женой.

Застройщик настаивает, что Татьяна Маринчик — нынешняя супруга Ивана Игнатовича — хоть и была прописана в сносимом доме, но права на компенсацию не имеет, есть решение суда первой инстанции. Впрочем, оно еще будет обжаловаться в Мингорсуде, жалоба уже подана.



© Sputnik / Виктор Толочко Стройка обступила дом со всех сторон плотным кольцом

Но дело уже даже не в этих квартирах. А в непонимании, как так могло получиться, что суд при принятии решения оставил без внимания все те нарушения, которые, по мнению семьи Игнатовичей, имели место при принятии решения об их выселении.

"Нет протокола разногласий с застройщиком, не учтено, что мы выбрали денежный вид компенсации. Наконец, если уж дают квартиры, то почему не учли 11-го человека. Кроме того, дети ущемлены. Вот смотрите, нам три квартиры общей площадью 150 квадратов. Но одна квартира 47 метров, вторая 52, и в эти квартиры — в каждую — переезжают семьи из четырех человек, то есть не хватает метров", — рассказывают Игнатовичи.



© Sputnik / Виктор Толочко Судебные приставы оформляют документы - совсем скоро дом пойдет под снос

Почему невозможно пойти навстречу

В идеале, конечно, семья хотела бы остаться на улице Ржавецкой — в дедовском доме, где Игнатовичи жили с середины 50-х. Они были готовы отстроить новый дом, даже залили несколько лет назад фундамент под новый сарай, но строиться им запретили.

В итоге семья согласилась на комбинированную компенсацию: две квартиры плюс деньги для старших Игнатовичей. Галина Константиновна признавалась, что не хочет оставаться в городе, планирует за свою часть компенсации купить домик в деревне и перебраться туда.



© Sputnik / Виктор Толочко Представитель застройщика Тарас Тугарин непреклонен - компания долго вела переговоры с жильцами и не намерена больше идти на компромисс

"Действительно изначально речь о частичной компенсации деньгами велась, но последнее пожелание Игнатовичей, выраженное в письменной форме, было о том, что они просили предоставить три квартиры", — рассказывал журналистам, пока Игнатовичи общались с судебными приставами, начальник управления правового и кадрового обеспечения ООО "Тапас" Тарас Тугарин.

Но вы же нас обманули, тут же включается в разговор Галина Константиновна.

"Вы же нам сказали, что мы имеем право только на один вид компенсации: или кварт



© Sputnik / Виктор Толочко Галина Игнатович встретила судебных приставов в майке с надписью "Чиновники и суды покрывают беспредел застройщиков"

ира, или деньги. Это был ваш ответ на наше первое письмо. Вы нас ввели в заблуждение, вы нас обманули", — напомнила представителю "Тапас" пенсионерка.

Так или иначе, по словам Тугарина, пойти навстречу семье и пересмотреть вид компенсации застройщик не намерен.

"Компромиссного решения не будет. Мы достаточно долго вели переговоры. И предлагали, и уступали. Получается, собственники в любое время могут менять свои решения: сейчас хотим деньги, завтра комнаты, потом комнаты и квартиры, потом только квартиры. Мы не можем ждать бесконечно. У нас есть сроки строительства объекта. Причем не жилья, как пишут, а физкультурно-спортивного комплекса. И говорить, что мы с этого участка приобретем какую-то большую прибыль, неуместно, я считаю", — заметил Тугарин.



© Sputnik / Виктор Толочко Дом Игнатовичей на улице Ржавецкой сегодня опустел

Суды продолжаются

Игнатовичи еще ждут компенсацию за насаждения на втором изъятом участке. Его осмотрели только во вторник. Вместе с приставами и представителями "Тапас" к Игнатовичам, наконец, доехал специалист, который должен дать соответствующую оценку.

"Проигранная битва еще не значит, то проиграна вся война", — заметила, покидая дом, Светлана Игнатович. Впереди у семьи рассмотрение их дела о незаконности предоставленной компенсации в Верховном суде и дела новой супруги Ивана Игнатовича Татьяны Маринчик, которую вообще выселяют без предоставления жилья, в Мингорсуде.

"Подана жалоба в порядке надзора на решение о выселении Игнатовичей в Верховный суд. Ходили на прием к заместителю председателя Верховного суда, там сказали, будут разбираться. Кроме того подана жалоба на решение о выселении Маринчик в Мингорсуд", — рассказал адвокат Маринчик Павел Иванюшев.



© Sputnik / Виктор Толочко Собака хоть и не была прописана в доме Игнатовичей, но тоже подлежит выселению

Маринчик — единственная из всей семьи имеет право оставаться в доме на Ржавецкой, 77, спрятанном за большими воротами стройплощадки. Но спасти этот дом вряд ли удастся, признается адвокат. Речь можно вести только о законности компенсаций.

Вещи и детей Игнатовичи вывезли из дома еще до приезда приставов. Но сдаваться они все-таки не намерены.

"Ну где-то же правда гуляет. Не знаю, где ее искать. Но ищу", - призналась перед уходом из своего дома Галина Игнатович.