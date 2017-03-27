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Питер Паркер возвращается: вышел трейлер нового "Человека-паука"

28.03.2017 16:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Компания Sony опубликовала первый трейлер нового фильма о супергерое из комиксов Marvell – "Человек-паук: Возвращение домой".

В основе сюжета ленты – время после событий, произошедших в фильме "Первый мститель: Противостояние", вышедшем в 2016 году.

В "Возвращении домой" Питер Паркер – это обычный старшеклассник, но с супергеройскими способностями. У главного героя в фильме появляется наставник – Тони Старк, Железный человек. Они вместе будут противостоять злодею по имени Стервятник.

В фильме главные роли сыграли Том Холланд, Роберт Дауни младший и Майкл Китон. Режиссером новой картины стал Джон Уоттс, который ранее снял триллеры "Полицейская тачка" и "Клоун".

Ожидается, что премьера фильма состоится 7 июля текущего года.

Предыдущая картина о Человеке-пауке, "Первый мститель: Противостояние", собрала в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов при бюджете в 250 миллионов. 

 
Теги: Минск
 
 
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В ленте Паркер вместе с Железным человеком будет противостоять злодею Стервятнику, роль которого исполнил Майкл Китон.

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