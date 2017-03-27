Брестские активисты Белорусской партии левых «Справедливый мир» получили отказ на проведение пикета против непрерывного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно заявке, мероприятие должно было пройти днем 1 апреля на пешеходной улице Советская напротив кинотеатра «Беларусь». Планируемое количество участников — три человека. Ожидалось, что во время пикета активисты будут собирать подписи под соответствующим обращением президенту, сообщила TUT.BY председатель городской организации партии Людмила Денисенко.

По словам активистки, местные власти не разрешили акцию, так как заявленное место проведения не входит в перечень разрешенных мест для массовых мероприятий.

«Когда мы были 25 марта на встрече с Александром Рогачуком (председатель Брестского горисполкома. — Прим. TUT.BY), мы договорились на встречу с депутатами Палаты представителей Национального собрания. Будем с ними встречаться и с их помощью обращаться в горисполком, чтобы расширили список мест для проведения массовых мероприятий», — сообщила Людмила Денисенко.