Директор Национального аэропорта Дмитрий Меликян раскритиковал модель лоукост-авиакомпаний, сообщив, что они не всегда соответствуют белорусским стандартам. Например, разрешают провозить бесплатно только ручную кладь, в то время как у минского аэропорта — совсем другие стандарты. Однако в Беларусь уже летают несколько авиакомпаний, которые предлагают более низкие тарифы «без багажа». Так правда ли наши стандарты не позволяют летать налегке?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пассажиры: «Зачем мне большой багаж, чтобы слетать на экскурсию в Европу на выходные?»

Дмитрий Меликян считает, что модель лоукостов, когда бесплатно можно провести только ручную кладь, а вещи сдавать в багаж только за дополнительную плату, «не вписывается в стандарты» Национального аэропорта.

— Наш стандарт такой, что у человека, который прибывает в наш аэропорт, в стоимость билета должно входить 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. И не надо людей мучить, не надо из них делать каких-то изгоев. Я считаю, что наш народ должен получать высококачественную услугу, — говорил директор аэропорта в эфире СТВ. .

Этот момент вызвал активное обсуждение на форуме TUT.BY. Многие писали, что большие чемоданы им в путешествии не нужны, а потому без возможности сдать вещи в багаж не чувствуют себя «изгоями». Больше того — «безбагажные» тарифы позволяют купить билет подешевле.

— Я летаю на экскурсии в Европу на пару дней с обычным рюкзаком. Зачем мне оплачивать чемодан, который я с собой не беру? — пишет пользователь Lamella.

— Зачем мне 20 кг багажа?! На отдых — только ручная кладь. 13 кг на двоих с ребенком, включая 2.5 кг моего рабочего ноута. Имели печальный опыт улетания багажа в другом направлении — два дня отдыха были испорчены. Да и на конференции как-то обходилась без багажа, — пишет пользователь форума toomushchik_toomushchik, который и вовсе считает озвученный стандарт «допотопным».

В ручную кладь на лоукост Ryanair, например, можно взять бесплатно чемодан определенных размеров весом не больше 10 килограмм. В том числе благодаря такой политике по багажу лоукосты выторговывают у аэропортов пониженные тарифы на обслуживание их рейсов. В конечном счете это влияет на стоимость авиабилетов.

Минчанин Евгений летает лоукостами нередко, потому что билеты у них «сильно дешевле», чем у той же «Белавиа».

— Летали и с Wizz Air, и сRyanair, от их стандартов не мучаемся, — рассказывает Евгений TUT.BY. — Если мы компанией куда-то летим лоукостом надолго — то можем скинуться и купить на всех столько багажа, сколько надо, за дополнительные деньги. Бывает, что в одну сторону летим без багажа, а если знаем, что там закупимся — доплачиваем за багаж только по пути обратно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Без багажа» чаще всего готова летать легкая на подъем молодежь, а также пассажиры, которые часто бывают в коротких командировках. Поэтому эту моду от лоукостеров стали перенимать и традиционные авиакомпании. Пассажир может выбрать из нескольких тарифов: лететь с багажом, но по обычной цене, или без багажа, но по сниженной.

Специалист из авиационной среды объясняет TUT.BY: прямой выгоды такие «безбагажные» тарифы традиционным авиакомпаниям не приносят. За обслуживание в аэропортах им приходится платить как обычно, потому что основная масса пассажиров все равно сдает вещи в багаж. Это скорее момент, который помогает быть более гибкими.

— «Безбагажные» тарифы нужны традиционным авиакомпаниям, чтобы конкурент не перехватил пассажира, который готов лететь и без багажа, но дешевле, — рассказывает собеседник.

Департамент по авиации: «Пассажиры имеют право бесплатно провозить не менее 10 килограмм необходимых вещей»

У «Белавиа» «безбагажных» тарифов пока нет, хотя журналистам TUT.BY прежде приходилось слышать, что авиакомпания была бы не против их ввести.

Сегодня в Минск летают по крайней мере две авиакомпании, которые предлагают билеты подешевле — для тех, кто готов путешествовать «без багажа».

Например, у российской авиакомпании «ЮТэйр» на полетах между Москвой и Минском есть тариф «Лайт эконом». По нему можно купить билет за 2754 российских рубля (около 90 BYN) вместо стандартного тарифа в 3529 российских рублей (примерно 116 BYN). Сумки в багажный отсек по дешевому билету не примут, но в ручную кладь можно взять до 10 килограмм нужных вещей.



Скриншот с сайта авиакомпании «ЮТэйр»

Есть «безбагажный» тариф и у «Люфтганзы». По нему разрешают брать с собой ручную кладь весом до 8 килограмм (при этом, кстати, Воздушный Кодекс говорит о «не менее 10 кг), сдать багаж бесплатно при этом не получится.



Среди тарифов из Минска во Франкфуркт у «Люфтганзы» есть «безбагажный» — пассажир может пронести с собой на рейс ручную кладь до 8 кг.

Несмотря на нелюбовь директора Минского аэропорта к «безбагажным» тарифам, в Беларуси авиакомпании имеют право их вводить. По-крайней мере, так говорят авиационные власти.

— Никто у нас не запрещает авиакомпаниям вводить такие тарифы, — объясняет TUT.BY замдиректора департамента по авиации Ирина Морозова. — В нашем Воздушном Кодексе сказано, что пассажир воздушного судна имеет право бесплатно везти не менее 10 килограмм багажа. Эта статья защищает пассажира: дает возможность взять в рейс какие-то минимально необходимые вещи. Но опять-таки, багажом может быть как ручная кладь, так и вещи, которые сдают в багаж. Вы, наверное, не раз летали лоукостами и знаете, что там ручная кладь (весом как раз около 10 килограмм, — Прим. TUT.BY) тоже предусматривается. Ничто не мешает авиакомпаниям и у нас вводить такие тарифы. А они уже сами будут смотреть, как «разбросать» свои затраты по себестоимости рейса.

По мнению департамента по авиации, не противоречат возможности вводить «безбагажные» тарифы и белорусские авиационные правила.

Багажные споры в России

В п. 153 Авиационных правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов от 2009 года написано, что нормы бесплатного провоза багажа устанавливает перевозчик, но они в Беларуси не могут быть менее, чем 10 килограмм на одного пассажира. Казалось бы, то же самое, что говорит Воздушный Кодекс.

Но в авиационных правилах есть и фраза о том, что «норма провоза ручной клади не включается в норму бесплатного провоза багажа» — получается, что даже при безбагажном тарифе пассажир, по сути, может требовать у авиакомпании сдать свой чемодан в багаж.

В России, где авиационное законодательство очень похоже на белорусское, то и дело возникают скандалы насчет того, какой багаж и по каким тарифам авиакомпании должны возить бесплатно, а за какой — имеют право просить доплатить.

Так, осенью прошлого года Ространснадзор установил, что условия тарифа «Эконом базовый» авиакомпании S7 ухудшают качество обслуживания пассажиров. Тариф предполагал как раз бесплатную перевозку ручной клади до 10 килограмм, а вещи в багажное отделение принимались только за доплату. Суд встал на сторону Росстранснадзора : он обязал S7 принимать эти 10 килограмм в багажное отделение, а также брать в салон ручную кладь, как положено по закону. Вес ручной клади при этом не регламентирован.

В конце 2016 года «Аэрофлот» критически высказывался по поводу такой нормы. По мнению перевозчика эта норма препятствует развитию в России модели лоукост-перевозок. Дочкой «Аэрофлота», напомним, является лоукостер «Победа», который в прошлом году отказался бесплатно перевозить в ручной клади женские рюкзаки, несмотря на решение суда.