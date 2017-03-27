Одна из самых крупных железнодорожных катастроф в СССР произошла в Вильнюсе 12 января 1945 года. О ней не писали в советских газетах и не говорили по радио. Информация о ней была сразу же засекречена. Сотрудники Литовского специального архива по просьбе TUT.BY нашли некоторые документы, рассказывающие о том, что тогда произошло в столице Литовской ССР. Есть докладные, листы опросов свидетелей и решения о том, кого признать виновным в произошедшем. Все документы — с грифом «Секретно». Основные же бумаги по катастрофе находятся в архивах России.



Так выглядел вокзал в Вильнюсе до взрыва. Фото: varandej.dreamwidth.org

Информации о том, что произошло в тот морозный день 1945 года, крайне мало. В Википедии аварии отведено всего несколько строчек. Там говорится, что произошло крушение товарного поезда, который следовал в Тарнополь с взрывчатым грузом. Хотя по архивным документам поезд ехал в Шяуляй из Тарнополя через Лиду, где к составу было добавлено несколько десятков вагонов. Также без каких-либо подробностей сообщается, что был уничтожен состав поезда, ряд зданий, путь, были раненые и убитые.

Согласно архивным документам, авария произошла 12 января 1945 в 16.40 на железнодорожном узле станции Вильнюс. Взорвался эшелон боеприпасов, от которого возникло до 10 пожаров. Погибло по разным данным от 94 до 184 человек.

О той аварии удалось найти всего несколько воспоминаний, но вполне возможно, что еще живы горожане, которые помнят происшествие, которое буквально взорвало часть Вильнюса.

Родных опознавали по расплавленным ключам и часам

В ту зиму было очень холодно. Вильнюс освободили, активных военных действий здесь не было уже полгода. Тем неожиданнее для горожан стала канонада взрывов, доносившихся со стороны вокзала. Очевидцы говорили, что сначала в «темнеющем небе увидели огромный грибовидный столб пламени», а потом услышали многочисленные взрывы. Разрушения перечисляются в нескольких документах.

Горожане вспоминали , что «эшелон не взорвался сразу — всю ночь взрывались одиночные вагоны, хотя солдаты, погибая, пытались оттаскивать их от эпицентра. Поезд, по-видимому, вез не простые боеприпасы — огненный смерч просто смел здание вокзала и окрестные дома. Все люди, находившиеся на вокзале, превратились в кучки пепла. Родные опознавали их по полурасплавленным часам, ключам и другим металлическим предметам. Почти весь город остался без окон, ударная волна вынесла стекла вместе с рамами. Стекла из окон лавиной сыпались на людей, проходящих по улицам. Даже на улице Мицкевича (нынешний проспект Гедимина. — Прим. TUT.BY) было много раненых. Виленские дома, поврежденные бомбами и пожарами, устроенными отступающими, от сильной взрывной волны складывались, как карточные домики. Город пострадал очень сильно, еще больше было погибших, долго потом можно было увидеть похоронные процессии с очень маленькими гробами — огромная температура не оставила от людей ничего, кроме кучек пепла».

Похожие описания есть и в документах о безвозвратных потерях военных, где описываются обстоятельства смерти некоторых солдат.



Фото: obd-memorial.ru



Фото: obd-memorial.ru

Столб пламени и дыма высотой примерно с километр

В архивных документах есть более полное описание происходившего в тот вечер около вильнюсского вокзала. Так, в одной из докладных записок, составленной через несколько часов после аварии, перечисляются виды боеприпасов, перевозимых товарным составом № 984: 47 вагонов со взрывчатыми веществами, 16 вагонов с авиабомбами, 21 вагон с осветительными ракетами и артснарядами и еще несколько вагонов, которые использовались как прикрытие. Они были порожними.

По словам очевидцев, грузовой состав приближался к станции Вильно на большой скорости (50−60 километров в час), подавая при этом звуковые сигналы и сигналы паром, что дало специалистам основание считать, что в тот момент в поезде отказали тормоза. Не снижая скорости, состав врезался в маневровый поезд с платформами, на которых были зенитные установки. От столкновения, скорее всего, и сдетонировал боезапас.

«В результате крушения произошло три сильных взрыва и произошел крупный пожар. Взрывами уничтожен состав этого поезда, поездной паровоз, электростанция и ряд служебных зданий. Выведена из строя горловина выхода со станции Вильно на Каунас в количестве 8 путей и 20 стрелок. Кроме того, сгорело и разрушено более 150 вагонов, находившихся в районе взрыва. Силой взрыва в радиусе трех-четырех километров выбиты стекла и оконные переплеты. Имеются разрушенные дома в непосредственной близости к месту взрыва. На 24 часа 12 января установлено убитых — 86, раненых — 311. Выявление жертв пострадавших продолжаются», — говорится в одной из докладных записок.

В спецсообщении наркому ЛССР, комиссару госбезопасности товарищу Барташунасу 25 января 1945 года докладывали, что, по последним данным, в результате взрыва было убито 184 человека, а ранено — 1127, из них 320 — находились в тяжелом состоянии, 907 — в легком. Вместе с тем не было учтено большое количество раненых в городе, которые не проходили амбулаторное лечение и к врачам не обращались.



Фото: obd-memorial.ru

Правда, в спецсообщении секретарю ЦК КП (б) Литвы товарищу Снечкусу за 12 февраля 1945 г. число погибших и раненых другое — 94 убито, 311 — ранено.

Есть и другие подробности происшествия. Так, в результате взрыва образовался столб пламени и дыма высотой примерно с километр. Через 3−5 минут последовали взрывы, еще мощнее первого. Они разбрасывали в радиусе 800 метров боеприпасы, авиабомбы и снаряды, которые в свою очередь начинали взрываться.

Дежурный караул железнодорожной пожарной бригады прибыл первым на место происшествия между вторым и третьим взрывами. Однако ничего сделать пожарные не смогли — они погибли в результате последовавших взрывов. Потом к тушению пожара были привлечены все пожарные силы города, однако сразу справиться с огнем у них не получилось — не было ни нужной техники, ни необходимого количества людей и воды. Работали спасатели под взрывами бомб, они достали из-под обломков 75 человек, которым впоследствии была оказана медицинская помощь.

В дороге выяснилось, что тормоза не работали

Расследование проводила специальная комиссия, которая была создана после взрыва.

Дело в том, что в 1945 году Вильнюс являлся крупным железнодорожным узлом. В сторону фронта через станцию проходило большое количество эшелонов. Можно сказать, что движение не замедлялось ни на минуту. И это был основной показатель работы железнодорожников — пропускная способность. Начальником Вильнюсского отделения движения был товарищ Замятин, которого впоследствии обвинили в халатности и пьянстве, а также разложении дисциплины среди работников отделения.



Фото: Литовский специальный архив

Позже оказалось, что за минувший год на вильнюсском направлении произошло 14 крушений и 221 случай брака в работе. И если бы не взрыв 12 января 1945 г., все это осталось бы незамеченным. Что касается поезда № 984, то комиссия пришла к выводу, что причиной крушения стало несоблюдение техники безопасности. Товарный состав должны были переформировать в Вильнюсе и отправить его дальше, но по заведенной традиции сделали это на станции Киртимай. В дальнейший путь состав отправился с непроверенными тормозами, и лишь в дороге выяснилось, что они не работают.

Из показаний арестованного диспетчера Садовского: «Мне дежурный по отделению Грунин приказал этот поезд переработать на станции Киртимай с тем, чтобы он не перерабатывался на станции Вильнюс. Я дал команду дежурному по станции Киртимай Шаршинскому переделать поезд и вести его в Вильнюс за хвост, что им было и исполнено. Нужно сказать, что у нас в отделении у всех диспетчеров был заведен такой порядок отправления поездов со станции Киртимай с нарушением правила».

Свидетель Тимоновский, командующий взводом зенитчиков, говорил в своих показаниях о том, что после переоформления поезда на станции Киртимай обратил внимание: машинист состава не опробовал тормоза.

— В пути следования я, чтобы убедиться, что тормоза не опробованы, потянул как обычно за поводок отпускного клапана, но характерного для этого шипения воздуха не произошло. Тогда мне стало ясно, что тормоза не включены.

Диверсия или халатность?

Несмотря на то, что комиссия причиной аварии назвала халатность, рассматривались и другие версии. Так, не исключалось и то, что повредить поезд могли диверсанты. Комиссия вариант диверсии в конце концов отвергла, но слухи об этой истории ходили самые разные.

Например, в Лиде, откуда следовала часть состава, молодые зенитчицы не сомневались, что взрыв произошел в результате именно диверсии. На Лидском железнодорожном вокзале, как вспоминала потом одна из военнослужащих, обстановка была очень неспокойная.

О том, что на железной дороге происходили в то время различные террористические акты, было хорошо известно органам госбезопасности. Например, бойцы Армии Крайовой, действующие на территории Западной Беларуси, ухитрялись даже пускать эшелоны под откос.

О том, что такие группы действуют в Гродненской области, 18 сентября 1944 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал высшему руководству Советского Союза. На заседании он говорил об обстановке на недавно освобожденной территории Западной Беларуси:

«На территории западных областей Белорусской ССР действуют польские националистические бандповстанческие формирования, ставящие своей целью борьбу с Советской властью путем срыва мероприятий советского правительства, убийства советского и партийного актива, а также подготовки вооруженного восстания. Этими формированиями наиболее поражены районы Барановичской и Гродненской областей. Участники отряда „Рагнер“ пытались совершить диверсии на железной дороге Лида - Гродно и на перегоне Лида - Барановичи. Кроме того, ими совершен ряд убийств бойцов Красной Армии и представителей местных советских органов».



Фотография сделана в начале 50-х годов, справа — уже отстроенный вокзал в Вильнюсе, однако вокруг зданий практически нет. Фото: szhaman.livejournal.com

Тщательного расследования взрыва не проводилось — шла война. Версия о диверсантах на крупных железнодорожных узлах не была выгодна никому — ни партийным органам, ни военным, ни работникам госбезопасности.

Виновными официально назначили диспетчеров, дежурных по станции, начальников станций Вильнюса и Киртимай, кондуктора, мастера, ревизора и начальника Виленского отделения службы движения.

По делу были арестованы и преданы суду военного трибунала: «диспетчер Виленского отделения службы движения Садовский Адольф Адольфович, по национальности литовец, находился на территории Литвы, оккупированной немцами;

дежурный по Вильнюсскому отделению службы движения Грунин Василий Алексеевич, русский;

дежурный по станции Вильнюс Шидлаускас Вацлав, литовец, при немцах работал на железнодорожном транспорте. После крушения направился к месту происшествия, а после этого исчез;

начальник станции Киртимай Ширшинский Генрих Стефанович, поляк, находился на территории, оккупированной немцами;

старший кондуктор поезда № 984 Лидского резерва Белорусской железной дороги Девитый Михаил Антонович, белорус, находился на оккупированной немцами территории;

поездной вагонный мастер того же резерва Пеляса Константин Иванович, белорус, при немцах занимался сельским хозяйством;

начальник Виленского отделения службы движения Замятин Василий Иванович, русский, член ВКП (б);

участковый ревизор по безо­пасности Хрищанович Александр Николаевич, русский, член ВКП (б), который вместо работы занимался пьянством, разлагая трудовую дисциплину и работников отделения».

Непосредственными виновниками стали погибшие машинист Боженов (русский, прибывший с дорог тыла), помощник машиниста Герус (белорус, уроженец города Лида), кочегар Шамрей (поляк, уроженец Лиды), главный кондуктор Поздняк, поездной вагонный мастер Пеляск. Все они из Лидского резерва Белостокской железной дороги.

Взрыв поезда принес Вильнюсу больше разрушений, чем все предыдущие военные годы. Согласно документам, было полностью разрушено 174 здания и частично повреждено 475 строений. В числе уничтоженных взрывной волной были электростанция, железнодорожное депо, бетонный завод, хлебозавод и 146 жилых домов. Убытки от катастрофы составили почти 145 миллионов советских рублей.



Отстроенный вокзал в Вильнюсе. 1955 год. Фото: railwayz.info

Вокзал в Вильнюсе пришлось полностью заново отстраивать. Совнарком Литовской ССР и ЦК КП (б) Литвы посчитали, что восстановить здание — это первоочередная задача. В феврале были выделены необходимые средства. В списке были 3000 кв. м оконного стекла, 120 тонн извести, более двух тонн различных красок и столько же тонн гвоздей. Здание перестроили, и оно приняло привычный нам вид.