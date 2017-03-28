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В едином строю

28.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С 28 марта по 6 апреля на территории Витебской области проводится плановое тактическое учение с 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой с привлечением воинских частей и подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил. В данном мероприятии принимает участие усиленная парашютно-десантная рота 217‑го гвардейского парашютно-десантного полка 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Тема учения: «Подготовка и ведение совместных действий в ходе операции региональной группировки войск (сил)».

Учение проходит под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в три этапа, активная фаза пройдет с 1 по 5 апреля текущего года.

В рамках мероприятия белорусские и российские десантники отработают вопросы ведения совместных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, тактических воздушных десантов и незаконных вооруженных формирований условного противника с применением средств разведки, приданной и штатной артиллерии и авиации.

В практических действиях задействовано до 1.000 военнослужащих, более 200 единиц военной, специальной и автомобильной техники, а также около 10 единиц авиационной техники.

В ходе тактического учения осуществляется проверка готовности подразделений к выполнению задач по предназначению в сложной, быстроменяющейся обстановке, апробация новых теоретических положений руководящих документов и совместного применения подразделений при ведении специальных действий, а также вооружения и военной техники, которые в ближайшее время поступят на вооружение в силы специальных операций Вооруженных Сил.

Такие мероприятия совместной боевой подготовки проводятся ежегодно на полигонах двух стран.

Данное учение является продолжением очередного этапа подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017».

 
 
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С 28 марта по 6 апреля на территории Витебской области проводится плановое тактическое учение с 103‑й...

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