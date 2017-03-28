На протяжении последних лет к боевой выучке белорусских и российских десантников предъявляются особые требования. Утверждение «учить войска нужно тому, что необходимо в реальных боевых ситуациях» в наши дни непременно реализуется на директрисах и тактических полях во время совместных учений и тренировок.



В 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде стартовало бригадное тактическое учение. Кроме военнослужащих нашей 103 овдбр, в нем принимает участие одно из подразделений 217‑го гвардейского парашютно-десантного полка 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

На днях состоялась официальная церемония, посвященная началу учения. Торжественные мероприятия начались с поднятия государственных флагов двух стран. После чего оркестр гвардейского соединения из Витебска исполнил государственные гимны Беларуси и России.

Военное и военно-техническое сотрудничество сил специальных операций наших Вооруженных Сил и воздушно-десантных войск России было и остается одним из действенных путей развития межгосударственных связей, оно как раз и демонстрирует тот уровень взаимодействия, который должен быть между братскими народами. На этом сделал акцент, выступая с приветственной речью перед участниками учения, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко:

— Нам предстоит напряженная, но в то же время очень интересная работа по отработке совместных действий, которая позволит повысить профессиональный уровень и обменяться опытом. Нынешнее учение спланировано нестандартно, оно пройдет в нескольких районах Витебской области.

Повышению уровня взаимодействия белорусских и российских десантников уделяется особое внимание — так считает и начальник штаба российской 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Андрей Стэсев.

— У нас осталась хорошая совместная школа воздушно-десантных войск еще с советского периода. И сейчас мы развиваемся, обмениваемся опытом, учимся друг у друга. Нам есть что показать нашим коллегам, в свою очередь, нам весьма интересен белорусский опыт, — отметил гвардии полковник Андрей Стэсев. — В минувшем году военнослужащие нашего соединения принимали участие в учении 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на полигоне под Брестом, сейчас же предстоит проверить слаженность наших подразделений уже на витебской земле.

На протяжении десяти дней и ночей десантникам двух братских народов предстоит на деле продемонстрировать слаженность и ратное мастерство. В ходе учения гвардейцы двух стран отработают вопросы ведения контрдиверсионных действий, а также совершат совместное десантирование на неподготовленную площадку с военно-транспортного самолета Ил‑76МД.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора