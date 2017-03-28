В Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное собрание, посвященное 30‑летию создания Белорусского общественного объединения ветеранов.



В нем приняли участие глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Михаил Орда, представители государственных структур, Белорусского республиканского союза молодежи, других общественных организаций, зарубежные гости.

Перед собранием группа ветеранов войны и Вооруженных Сил почтила память воинов и партизан, отдавших жизнь за независимость Отечества в борьбе с фашизмом, возложением цветов и венков к столичному монументу Победы.



На торжественном собрании прозвучало много поздравлений, выражавших признание общественной и государственной значимости Белорусского общественного объединения ветеранов, глубокое уважение к тем, кто трудился не покладая рук во имя благополучия и процветания Беларуси.

Приветствуя ветеранов, руководитель Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова огласила поздравление главы государства.

В нем, в частности, говорится: «На счету вашей организации немало интересных проектов, значимых мероприятий и инициатив. Вы вносите неоценимый вклад в поддержание стабильности и спокойствия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма. Жизненный и трудовой опыт, профессионализм и личные качества каждого из вас являются достойным примером для подражания».



Наталья Кочанова поблагодарила белорусских ветеранов за активную жизненную позицию, за все то, что ветераны делали и делают для процветания страны. «Во многом благодаря вам мы живем под мирным небом в такой замечательной стране — в прекрасной Беларуси», — сказала она, а затем вручила почетные грамоты Администрации Президента Республики Беларусь активистам ветеранского движения.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура зачитал приветствие главы военного ведомства генерал-лейтенанта Андрея Равкова. В нем отмечено, что Белорусское общественное объединение ветеранов представляет одну из самых массовых и влиятельных сил, занимающих последовательную государственную позицию и участвующих в укреплении независимого государства. Ратным подвигом и героическим трудом ветеранов достигнута Победа над фашизмом. Сегодня ветераны Беларуси являются мощным отрядом нашего народа в обеспечении безопасности, мира и стабильности в стране. Опыт, мужество, идейная стойкость, неиссякаемый энтузиазм старшего поколения являются нашими верными ориентирами.



Поздравляя ветеранов, генерал-майор Александр Гура подчеркнул: воины Беларуси гордятся своими ветеранами и будут всегда верны священным традициям великого поколения победителей. Он пожелал заслуженной гвардии страны дальнейших успехов в общественной деятельности, подвижническом труде на благо нашего Отечества.



В своем завершающем слове председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор запаса Иван Гордейчик заверил, что представители старшего поколения и в дальнейшем останутся прочной опорой государства и общества, будут принимать активное участие в важнейших политических кампаниях, реализации мероприятий органов государственной власти, программ по социальной и правовой защите ветеранов, а также в гражданско-патриотическом, трудовом, интернациональном воспитании молодежи. Он добавил: в Беларуси созданы все необходимые условия для реализации ветеранскими организациями своих уставных целей и задач. В ответ на должную заботу и внимание о старшем поколении ветераны и впредь будут наращивать свою общественную и посильную трудовую активность, укреплять ветеранскую сплоченность в интересах достижения намеченных руководством страны высоких рубежей, пообещал Иван Гордейчик.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской