Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны представляют собой сложный, эффективно действующий и динамично развивающийся вид Вооруженных Сил. Одна из важных составляющих ВВС и войск ПВО — тыл, он надежно обеспечивает решение всего комплекса задач по защите мирного неба.

В командовании ВВС и войск ПВО рассказали об особенностях работы специалистов, чей труд не всегда заметен, но очень важен.



— В настоящее время тыл ВВС и войск ПВО, являясь составной частью тыла Вооруженных Сил, выполняет задачи постоянно, ежедневно, ежеминутно. Главная особенность тыла ВВС и войск ПВО — обеспечение постоянной боевой готовности дежурных сил по противовоздушной обороне, — говорит заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления полковник Александр Панфёров. — И с этим достойно справляется сплоченный коллектив тыла — от начальников структурных подразделений до отдельного военнослужащего подразделения.

Бесперебойное снабжение горючим, продовольствием, обмундированием, подвоз материальных средств, поддержание аэродромов в эксплуатационной готовности, благоустройство военных городков, оказание медицинской помощи — вот что составляет основу поддержания боеготовности соединений и воинских частей нашего вида Вооруженных Сил.



Об особенностях не всегда заметного, но очень важного труда специалистов тыла как нельзя ярко говорят результаты их деятельности. Так, в ходе первого этапа комплексной проверки Вооруженных Сил в феврале этого года, при выполнении задач совместной подготовки и боевых стрельб, проводимых на полигоне Полесский, тылом своевременно и с надлежащим качеством были обеспечены соединения и воинские части как в пунктах постоянной дислокации, так и в районах выполнения учебно-боевых задач.

Традиционным для авиации стало проведение летно-тактических учений с посадкой боевых воздушных судов на аэродромные участки дорог. Не стал исключением и 2016 год, когда были обеспечены в инженерно-аэродромном отношении прием и подготовка к повторному вылету авиации в ночных условиях.

При этом специалистами тыла особое внимание уделяется традициям, заложенным на этапе формирования ВВС и войск ПВО. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по тылу — начальник управления полковник Александр Панфёров с благодарностью отмечает:

— Глубокого уважения и признательности заслуживают люди, всецело посвятившие свою жизнь служению Отечеству, становлению и укреплению авторитета тыла ВВС и войск ПВО. Особых слов благодарности достойны ветераны тыла генерал-майоры авиации К. И. Крепский, В. Н. Герасимов, Н. Н. Гончаренко, И. В. Василевский, полковник А. Г. Александров, заместители командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор А. В. Болигатов, полковники М. Ф. Сакович, И. В. Франчук, Д. А. Банчук, А. В. Гордюнин и многие другие.

Бесперебойная и эффективная работа сложного механизма тылового обеспечения ВВС и войск ПВО зависит от слаженной и целенаправленной деятельности всех служб тыла. Об особенностях труда их специалистов рассказали начальники служб управления тыла.

Как рассказал начальник инженерно-аэродромного отдела — заместитель начальника управления тыла командования ВВС и войск ПВО полковник Юрий Пейганович, личным составом инженерно-аэродромных служб непрерывно проводится комплекс мероприятий по совершенствованию и поддержанию в постоянной эксплуатационной готовности аэродромной сети, в том числе и аэродромных участков дорог. За время существования ВВС и войск ПВО в искусственные покрытия летных полей аэродромов уложено свыше 200.000 плит. А это равно площади 230 футбольных полей или протяженности автомобильной дороги от Бреста до Москвы!



— Успех боевой работы авиации во многом зависит от мероприятий по подготовке воздушного судна на земле, качественного проведения мероприятий тылового обеспечения полетов авиации. Ни один полет не может быть успешно выполнен без своевременной и качественной подготовки аэродрома. С этими задачами успешно справляются военнослужащие аэродромно-эксплуатационных подразделений авиационных баз, отдельных батальонов охраны и обслуживания аэродромов, а также 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка, — отметил полковник Юрий Пейганович.

Подготовка аэродромов к полету проводится в любую пору года, в любое время суток и при любой погоде. Кроме этого, мероприятия по инженерно-аэродромному обеспечению полетов авиации из года в год совершенствуются.

За последние три года проведен ремонт более 320 объектов служебно-технической застройки аэродромов. Реализовано высвобождаемых материальных средств на сумму более 300.000 рублей, построено 24 посадочные площадки. Ежегодно силами 83 оиаэп выполняются работы на более чем 30 объектах соединений и воинских частей Вооруженных Сил.



Особую роль в жизнедеятельности ВВС и войск ПВО играет служба горючего и смазочных материалов. Благодаря труду ее специалистов техника получает необходимое «питание» для обеспечения выполнения задач боевого дежурства, боевой подготовки и повседневной деятельности войск.



— На сегодняшний день на более чем половине пунктов заправки воинских частей, установлены современные и модернизированные топливозаправочные колонки, — рассказал начальник службы горючего и смазочных материалов управления тыла командования ВВС и войск ПВО подполковник Владимир Трубеко. — Это очередной шаг в поддержании боевой готовности, что обеспечивается точностью и скоростью выдаваемого горючего, увеличением пропускной способности заправочных пунктов.



Проведена большая работа по ремонту заправочных пунктов, вводу в строй новых групп резервуаров, строительству навесов под технику службы, утилизации технических средств и реализации высвобождаемых ресурсов. Наша служба бесперебойно обеспечивает горючим все мероприятия жизнедеятельности и боевой подготовки соединений и воинских частей.

Организация питания личного состава всегда является первостепенной в продовольственном обеспечении войск. Главное — не просто накормить личный состав, но и добиться того, чтобы своевременно приготовленная пища была сбалансированной, высококачественной и разнообразной: в этом уверен начальник продовольственной службы управления тыла командования ВВС и войск ПВО подполковник Александр Сычёв.



— Сейчас питание личного состава ВВС и войск ПВО организовано в более чем 50 столовых, из них в 14 — через предприятия общественного питания, — уточняет Александр Сергеевич. — Этим обеспечивается улучшение качества, увеличение ассортимента блюд, повышение культуры приема пищи. При такой организации питания личный состав не отрывается от занятий по боевой подготовке для хозяйственных работ в столовой, экономятся материальные и денежные средства, снижены транспортные расходы на подвоз продовольствия. И этот процесс продолжается. В текущем году спланирован перевод еще восьми столовых на организацию питания через организации общественного питания.



В соединениях и воинских частях проведен текущий ремонт на более чем 40 объектах продовольственной службы.

Стало традицией проведение смотра-конкурса на звание лучшего повара. Примечательно, что это мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации и вызвало большой интерес у военнослужащих и гражданского персонала. В состязании участвовали 10 команд от воинских частей ВВС и войск ПВО. Лучшими были признаны команды в/ч 54804, и в/ч 19764, 83 оиаэп, в/ч 29969.

Как отметил начальник вещевой службы управления тыла командования ВВС и войск ПВО подполковник Игорь Звонкович, в виде Вооруженных Сил своевременно обеспечиваются вещевым имуществом новое пополнение, военнообязанные, призванные на учебные сборы из запаса, резервисты, военнослужащие соединений и воинских частей. Проведена большая работа по разработке новых и совершенствованию имеющихся образцов летно-технического обмундирования.



— При этом постоянно учитываются возрастающие требования, предъявляемые к военной форме одежды, — говорит Игорь Анатольевич. — Также были оборудованы и опробованы подвижные полевые бани, получившие у личного состава похвальные отзывы. Организована опытная эксплуатация банных модулей. В перспективе такими модулями будут обеспечены все малочисленные подразделения, автономно выполняющие задачи по предназначению.

За поддержание в эксплуатационной готовности военных городков, их инфраструктуры, зданий и сооружений, инженерных и коммунальных сетей, а также обеспечение всеми видами коммунальных услуг, мебелью и инвентарем отвечают должностные лица квартирно-эксплуатационных служб. К ВВС и войскам ПВО более 70 военных городков относится, в них эксплуатируется более 1.200 зданий и сооружений войскового фонда.



— За последние три года выполнен ремонт более 500 объектов соединений и воинских частей, — рассказал начальник квартирно-эксплуатационной службы управления тыла командования ВВС и войск ПВО подполковник Сергей Августинович. — Для повышения возможностей по обнаружению летательных аппаратов на малых и предельно малых высотах на командных пунктах соединений, воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО установлено 16 металлических вышек для постов визуального наблюдения. Результаты деятельности службы очевидны. Только в последние годы преобразились военные городки Трабы, Тросница, Рубилки и целый ряд других.



Планомерная работа по повышению безопасности содержания и эксплуатации объектов соединений и воинских частей ВВС и войск ПВО проводится противопожарными подразделениями, рассказал, начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ командования ВВС и войск ПВО подполковник Александр Хоровец. О профессионализме спасателей в погонах говорит и тот факт, что ежегодно сборная команда ВВС и войск ПВО по пожарно-спасательному спорту уверенно занимает призовые места на первенстве Вооруженных Сил.

Примечательно, что противопожарными подразделениями ежегодно осуществляются выезды и для оказания помощи противопожарным подразделениям МЧС — на ликвидацию возгораний сухой растительности, другие объекты.





Каждый день должен приносить положительный результат: именно такой девиз, направленный на развитие и дальнейшее совершенствование тылового обеспечения вида Вооруженных Сил, используют в своей работе специалисты тыла ВВС и войск ПВО.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора