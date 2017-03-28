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«Армейская наука лишней не будет»

28.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В 56‑м отдельном полку связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводится сбор с гражданами, проходящими службу в резерве. Львиную долю в программе обучения занимает тактико-специальная подготовка, результатом станет получение армейской специальности.

Именно на одном из таких занятий побывала корреспондент агентства «Ваяр». И улучив несколько свободных минут, побеседовала с командиром взвода резервистов и его подчиненными.

— В нашем полку 25 человек проходят службу в резерве, — рассказал старший лейтенант Сергей Радом. — Все они с высшим образованием. В их числе — экономисты, программисты, менеджеры, инженеры. Средний возраст составляет 25–26 лет. Многие имеют семьи, воспитывают детей.


Старший лейтенант Сергей Радом (справа) и рядовой резерва Александр Палуйко

 
 
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