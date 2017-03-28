Мастерство танкистов оттачивается на полевых выходах, тренировках, контрольных занятиях, тактических учениях. Вот и всю минувшую неделю воины 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады находились на 227‑м общевойсковом полигоне. Гвардейцы выполняли 2‑е упражнение контрольных стрельб штатным артвыстрелом. Именно «штатка» позволила реально оценить уровень подготовки каждого танкиста, на практике проверить слаженность действий экипажей, их готовность выполнить задачи по предназначению.