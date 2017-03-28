В соответствии с приказом министра обороны Республики Беларусь от 18 июня 2015 года № 762 за учреждениями образования нашей страны закреплены соединения и воинские части, военные учебные заведения и организации Вооруженных Сил. С учащимися этих учреждений военнослужащие беседуют о профессии Родину защищать, демонстрируют им разнообразные тематические документальные и художественные фильмы, а также организуют для ребят спортивные соревнования, летние лагеря и сборы. Одним словом, люди в погонах вносят свою лепту в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

56‑й отдельный полк связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны шефствует над гимназией № 38 города Минска, центром допризывной подготовки Московского района столицы, который функционирует на базе средней школы № 170 г. Минска, и центром допризывной подготовки города Жлобина и Жлобинского района Гомельской области.

— За каждым подшефным учреждением образования у нас закреплено определенное подразделение полка, — рассказал заместитель командира 56 опс по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы подполковник Андрей Гончаров. — Так, гимназия № 38 находится под опекой полевого узла связи, центр допризывной подготовки Московского района города Минска — батальона мобильных узлов связи. Центр допризывной подготовки города Жлобина и Жлобинского района курируется центром связи и радиотехнического обеспечения. Мы ежегодно разрабатываем планы совместной работы с этими учреждениями, которые согласовываются на уровне их руководителей и местных органов исполнительной власти. Среди многочисленных мероприятий, предусмотренных в планах, — уроки мужества, военно-спортивная игра «Аты-баты, буду солдатом», дни открытых дверей и многое другое.



Следует отметить, что воины-связисты — частые гости у своих подопечных. Военнослужащие рассказывают ребятам об истории Вооруженных Сил Республики Беларусь, 56‑го отдельного полка связи, причем эти повествования сопровождаются демонстрацией слайдов, видеороликов и не только. По словам подполковника Андрея Гончарова, после подобных мероприятий отношение ребят к службе в армии меняется в лучшую сторону, о чем свидетельствуют результаты опросов, которые осуществляют представители воинской части. Более того, юноши буквально засыпают офицеров вопросами об армейской жизни, в том числе касающимися ее особенностей, материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, социальных гарантий для людей в погонах…

Одним из основных результатов занятий профориентационной направленности по пропаганде армейской службы является значительное количество ребят, поступающих в высшие военные учебные заведения. Например, в 2016 году военную профессию выбрали 24 человека — бывшие воспитанники центров допризывной подготовки Московского района города Минска, города Жлобина и Жлобинского района. Это различные факультеты Военной академии Республики Беларусь, военные факультеты в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете.

С подшефными также проводятся мероприятия патриотической направленности, посвященные различным памятным датам военной истории, истории белорусской армии. Как правило, это концертные программы, в которых выступают как ребята, так и военнослужащие-связисты.

— Кроме того, каждый год в центре допризывной подготовки Московского района города Минска проходит военно-спортивная игра «Аты-баты, буду солдатом», — рассказал курсант 5‑го курса военного факультета в БГУ младший сержант Максим Андриенко. — Во время него представители воинской части из числа офицерского состава выступают в качестве судей, а солдаты срочной службы соревнуются с учащимися. Члены команд на время снаряжают патронами магазины, разбирают и собирают автомат Калашникова, подтягиваются на перекладине, перетягивают канат… Надо видеть, с каким азартом играют участники, как рьяно борются они за победу! В нынешнем году игра «Аты-баты, буду солдатом» состоялась 18 февраля и была приурочена ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ее победитель и призеры получили грамоты, призы, сладкие подарки.

В соответствии с учебной программой по допризывной и медицинской подготовке в 56 опс проходят учебно-полевые сборы с учащимися десятых классов центра допризывной подготовки Московского района столицы. Программа рассчитана на 30 часов и включает в себя занятия по тактической, огневой (метание гранаты, разборка-сборка автомата), строевой подготовке (для юношей) и медицине (для девушек).