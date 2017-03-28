В советское время среди призывников ходила такая история: пришел парень в военкомат, попросился служить в авиации, а его направили в танкисты. Молодежь смеялась. Разве может быть что-то общее между бронированной боевой машиной и летательным аппаратом? Оказалось, может. В 1976 году в Советском Союзе появился первый в мире серийный танк с газотурбинной силовой установкой, которую обычно устанавливают на вертолетах. Из-за мощного «пламенного сердца» и высокой динамики разгона Т‑80 называли «летающий».



Тактико-технические характеристики

Т‑80У — основной боевой танк

Боевая масса — 46 т

Длина — 6,98 м

Ширина — 3,5 м

Высота — 2,2 м

Двигатель — многотопливный газотурбинный, мощность — 1.250 л. с.

Скорость — до 80 км/ч

Вооружение — пушка калибра 125 мм, 1 пулемет калибра 7,62 мм, 1 пулемет калибра 12,7 мм

Экипаж — 3 человека.

Танк всегда был одним из символов Советской Армии. Он не только главная ударная сила Сухопутных войск, но и своеобразный сплав передовых технологий. К слову, существовала секретная директива, согласно которой все открытия и разработки ученых в автотракторной области сначала применялись в оборонной промышленности и только пятнадцать лет спустя, когда теряли свою актуальность, находили применение в народном хозяйстве. К этому времени войска, как правило, получали боевые машины нового поколения.

— Эффективная методика работала без сбоев много лет. Именно она во многом помогла СССР уверенно удерживать лидирующие позиции в такой сложной области, как танкостроение, — рассказал военный историк Леонид Карачун. — Еще 7 сентября 1945 года, когда СССР продемонстрировал новейшие ИС‑3 на параде войск союзников в Берлине, присутствующим стало понятно: Советский Союз лидирует не по количеству бронетехники, а по ее качеству, которое возможно только при наличии перспективных технологий. Превзойти их так и не смогли. Однако в конце 1960-х годов многое изменилось. На поле боя появились вертолеты, вооруженные противотанковыми ракетами. Теперь, помимо бронезащиты, остро встал вопрос повышения маневренности боевых машин.

В СССР приняли решение построить быстроходный танк. Причем речь шла не столько о максимальной скорости, сколько о способности боевой машины стремительно стартовать с места и быстро выходить на крейсерский режим в пятьдесят километров в час. До этого в мире подобные разработки не велись. Создать первый в истории бронетехники «спринтерский» танк поручили начальнику конструкторского бюро Кировского завода в Ленинграде Николаю Попову. Опытный инженер прекрасно знал, что при создании любого танка главное — наличие мощного и компактного двигателя. На боевые машины в основном устанавливали силовые агрегаты, являющиеся прототипом дизельного двигателя В‑2. Мощный, надежный, недорогой в производстве и эксплуатации, он известен еще со времен Великой Отечественной войны. Агрегат неоднократно дорабатывался и модернизировался, ему добавлялось лошадиных сил, но принципиально это была все та же «классическая двойка».

Требовался технологический прорыв. Конструктор Николай Попов предложил смелое, даже авантюрное решение: установить на танк газотурбинный двигатель, применяемый в авиации.

— ГТД работает по совершенно иному принципу, чем поршневой двигатель внутреннего сгорания, — рассказал кандидат технических наук Владимир Геллер. — Сжатый атмосферный воздух и топливо подаются в камеру сгорания, в которой при сжигании образуется большое количество газообразных продуктов. Под большим давлением они вращают турбины, преобразуя энергию газа в механическую. ГТД имеет огромную мощность и активно применяется в самолето- и вертолетостроении.



Свою идею конструктор Николай Попов подкрепил расчетами. Новый тип силовой установки обещал серьезные преимущества перед дизельным или бензиновым двигателем: при равных габаритах ГТД обладал значительно большей мощностью. Это позволяло резко повысить скоростные и разгонные характеристики боевых машин, улучшить управление танком. Надежно обеспечивался пуск двигателя при низких температурах. Но для его применения в наземной гусеничной машине требовалось решить немало проблем. Прежде всего создать надежную систему очистки воздуха. Его ГТД расходует в большом количестве — около пяти кубометров в секунду. Примерно столько человек вдыхает в сутки. Но если о людях позаботилась сама природа (пустынные народы, например, на протяжении всей жизни вдыхают сильно запыленный воздух без ущерба для здоровья), то для газотурбинного двигателя пыль губительна. По этой причине в авиации воздухозаборники поднимают как можно выше над землей. Но как быть с танком, который может постоянно находиться в пылевом облаке, например, на марше? На эти и другие вопросы и предстояло ответить команде Николая Попова.

В качестве базового образца, или «донора», как говорили конструкторы, Попов взял танк Т‑64, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению в начале 1960-х годов. Боевая машина имела хорошее бронирование, мощное вооружение, высокую проходимость. Оставалось только прибавить динамики за счет установки газотурбинного двигателя — и обновленную машину можно было запускать в серию. На деле все оказалось не так просто.

— Газотурбинный танк конструкторского бюро Николая Попова был сделан в 1969 году. Внешне он почти не отличался от танка Т‑64. На боевую машину установили газотурбинный двигатель мощностью тысяча лошадиных сил. Его разработал ведущий в СССР производитель авиационных двигателей — научно-производственное объединение имени Климова. То самое, которое строило ГТД для вертолетов семейства Ми и Ка, самолетов МиГ, — рассказал Владимир Геллер. — Испытания первого прототипа показали, что изменившиеся динамические характеристики танка требуют внесения существенных изменений в ходовую часть и трансмиссию.

В частности, потребовалась разработка новых ведущих и направляющих колес, опорных и поддерживающих катков, гусениц с обрезиненными беговыми дорожками, гидравлических амортизаторов. Была изменена форма башни, улучшены элементы бронезащиты.

В результате машина получила сварной корпус. Верхняя лобовая деталь имеет угол наклона 68 градусов. Башня — литая. Лобовые части корпуса и башни снабжены многослойным комбинированным бронированием, сочетающим сталь и керамику. Танк имеет комплекс защиты от оружия массового поражения, автоматическое противопожарное оборудование и оборудование для подводного вождения. После специальной подготовки оно обеспечивает преодоление водной преграды глубиной до пяти метров. Обтекаемая форма «летающего» танка обусловлена требованиями аэродинамики — для снижения пылеобразования.

— Проблему попадания пыли в ГТД конструкторы решили путем установки воздухоочистителей циклонного типа, — пояснил Леонид Карачун. — Принцип действия прост как все гениальное: поток запыленного воздуха вводится в аппарат, в котором формируется вихревой поток. Вследствие центробежной силы частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках, затем попадают в пылесборник и выбрасываются в атмосферу. Например, во время испытаний Т‑80 в Средней Азии такие воздухоочистители «вырабатывали» до одного килограмма песка в час.

В 1976 году танк Т‑80 приняли на вооружение. За счет установки газотурбинного двигателя и высоких динамических характеристик в войсках его уважительно называли «летающий». Машина полюбилась. Быстрая, маневренная, надежная. Ее разгон менее чем за двадцать секунд достигал пятидесяти километров в час. Высокий показатель для многотонной бронетехники. За спринтерские разгонные качества ей прощали многое: и дорогой в производстве газотурбинный двигатель, и большой расход топлива — до 700 литров на сто километров пути в сложных условиях.

Работы по совершенствованию Т‑80 продолжались. В 1978 году начато производство Т‑80Б, на который установлена обновленная система управления огнем, улучшены характеристики защиты. В 1985 году была выпущена самая известная и мощная версия Т‑80У.

— Т‑80У получил газотурбинный двигатель мощностью 1.250 лошадиных сил, — рассказал Владимир Геллер. — Также на танк установлен комплекс управляемого вооружения ПТУР «Рефлекс», система управления огнем «Иртыш», в состав которой входит лазерный прицел-дальномер, электронный баллистический вычислитель, стабилизатор, комбинированный ночной прицел.

В 1986 году появилась новая модификация танка Т‑80УД «Береза». «Д» в этом индексе означает «дизельный». По сравнению с «реактивным» Т‑80У дизельный танк обладал несколько худшими динамическими характеристиками, но имел увеличенный запас хода.

Т‑80 производился с 1976 по 1992 год. За это время было выпущено более 10 тысяч машин в нескольких модификациях.

Т‑80 не поставлялся в армии стран — участниц Варшавского договора и состоял на вооружении только в Советском Союзе.

Появление на вооружении бронетанковых частей Советской Армии танка с газотурбинным двигателем не осталось незамеченным на Западе. В это время американские конструкторы разрабатывали основной боевой танк следующего поколения. Находясь под впечатлением от динамических характеристик «летающего» Т‑80, они избрали в качестве силовой установки ГТД. Только две страны мира — СССР и США — выпускали танки с таким двигателем.

На базе удлиненного шасси Т‑80У также был разработан прототип перспективного танка «Черный орел». Он произведен в единственном экземпляре. Машина оснащена новой башней с автоматом заряжания, а также двигателем мощностью 1.500 лошадиных сил. Боевая масса машины возросла до 50 тонн. В качестве основного вооружения на «Черном орле» могут применяться перспективные орудия калибра до 150 мм.

Т‑80 — самый тяжелый из основных советских боевых танков и самый скоростной. В нем сочетается боевая мощь и грациозная красота. Газотурбинный Т‑80 — аристократ в семействе современных танков. Использованные в нем технологии широко применяются в других видах бронетехники. О ней мы расскажем в следующих выпусках газеты.

Юрий Андреев