Под таким девизом прошло гандбольное противостояние, аналогов которому на внутреннем фронте нет и пока не предвидится. На площадке Дворца спорта «Уручье» впервые в нынешнем сезоне в жаркой спортивной баталии сошлись СКА и БГК имени А. П. Мешкова.

И Минск снова погрузился в атмосферу большого гандбола, ведь не зря же матчи армейцев и мешковцев называются «эль классико» и всегда проходят с особым накалом.



Игра извечных соперников началась под знаком обороны — обеим дружинам без малого три минуты не удавалось распечатать ворота ни Игоря Черникова, ни Виталия Черепенько. Впрочем, уже на четвертой минуте хозяева смогли повести в счете — 2:0. Опомнились гандболисты БГК мгновенно и тут же воспользовались помарками армейцев в атаке. Быстрые отрывы, легкие голы — и вот уже перевес оказался на стороне приезжей команды — 4:2.

В целом первая половина встречи прошла, что называется, в штатном режиме и завершилась с минимальным перевесом брестчан — 13:12. Стоит лишь отметить, что оба тренера — Игорь Папруга и Сергей Бебешко — с самого начала матча включили активную ротацию состава, чтобы сохранить свежесть команд. Павел Атьман, Дайнис Криштопанс, Иман Джамали сменяли друг друга (не стоит забывать и о лимите легионеров на игровой площадке), а в противовес им, вступив в игру со скамейки, активничали армейцы Александр Подшивалов, Денис Крицкий, Максим Сончик…

…В перерыве состоялось чествование юных армейцев и зажигательное выступление группы поддержки «Тайм-аут». Три команды разных возрастов, ставшие победителями республиканских соревнований, и их тренеры получили награды из рук легендарного тренера Спартака Мироновича.



Во второй половине встречи на паркете стало по-настоящему жарко! Армейцы быстро сравняли счет, и понеслось: 14:14, 15:15, 16:16, 17:17… Первым в нескончаемой гонке споткнулся столичный СКА. Мешковцы воспользовались нереализованными атаками соперника и ушли в отрыв на три мяча. Однако подопечные Игоря Папруги быстро сократили цифры на табло до минимума.

Судьба упорного поединка решилась лишь в заключительной десятиминутке, когда брестчанам снова удалось добиться перевеса в три мяча и сохранить его до конца игры — 29:26 в пользу БГК. Добротная игра не помогла хозяевам взять верх над чемпионом.



…Завершился же матч автограф-сессией для гостей минского СКА — воспитанников минского детского дома № 7 «Семь Я», которые в этот вечер присутствовали на трибунах и искренне поддерживали армейцев. А общее фото еще долго будет напоминать детям об этом феерическом матче.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото Александра Кибика



Перед матчем стартовала благотворительная акция «Дети — Детям», которую организовали руководители ДЮСШ имени С. П. Мироновича. Помощь будет оказана воспитанникам минского детского дома № 7 «Семь Я». Акция продлится до апреля и завершится во время проведения во Дворце спорта «Уручье» городского спортивного праздника «СКАй приглашает друзей». Подробная информация об акции — на сайтах www.ska-minsk.by и www.dom7.minsk.edu.by.