Поисково-спасательный отряд "Ангел" всегда откликается на призывы помочь в поисках пропавших родных — волонтеры готовы прочесывать города, поля и леса. Но многие "пропажи" легко предотвратить, уверены в отряде — например, уберечь пожилых родственников и всегда знать об их местонахождении.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев встретился с руководителем ПСО "Ангел" Сергеем Ковганом и узнал о новом проекте "Под крылом", в рамках которого отряд предоставляет пожилым или болеющим людям специальные датчики.

Главное — успеть помочь

"Был в прошлом году случай: было лето, пропала бабушка, ее искали по всему Минску. У нее уже из-за возраста не всегда ясно работал ум, и… Ну и телефон она забыла дома. Нашли ее, к сожалению, только через неделю, погибшей", — привел пример Ковган.

Руководитель отряда подчеркивает: когда речь идет о пожилых или тяжело больных людях, то после их пропажи счет часто идет на часы.

"Иметь возможность знать, где находятся люди из такой "зоны риска" — очень важно. Не всегда можно узнать их местонахождение по телефону, для этого нужна или подключенная услуга, или санкция милиции. Да и точность там хромает", — пояснил глава "Ангела".

"Умные часы" для бабушек и дедушек

Суть проекта "Под крылом" — в предоставлении специальных гаджетов, которые позволяют узнавать точное местонахождение человека, а также то находится ли он в опасности.

"Это специально разработанное для людей с инвалидностью приспособление, во многих странах такое используют для пожилых людей, причем на всеобщем уровне — это становится частью медицинской страховки", — поделился подробностями собеседник Sputnik.

С виду сложно отличить устройство от "умных часов", но у него есть свои функции. Так, гаджет не боится воды и ударов, держит долго зарядку и может передавать специальный сигнал, если его пытаются снять с руки.



© Sputnik / Евгений Казарцев Девайс носится на руке, не боится воды и достаточно долго "держит" заряд

"В отличие от телефона, его забыть или выкинуть не так легко. Есть разные функции — например, поставить уведомление, если человек покидает определенный периметр, или едет куда-то", — отметил Ковган.

Собеседник Sputnik отметил: такие "часы" помогли бы быть спокойнее родственникам пожилых людей, особенно тогда, когда те уезжают на дачу и могут уйти "по грибы" или в случае возникновения у них провалов с памятью.



© Sputnik / Евгений Казарцев Для отслеживания владельцев устройства придумано специальное ПО

Все держится на спонсорах и помощи

Закупать устройства отряду помогал "Приорбанк", программное обеспечение и сервера предоставила компания "Гуртам". В "Ангеле" признают: если не будет никакой помощи со стороны бизнеса, реализовывать проект и оставлять его социальным будет сложно.

Сейчас проект "Под крылом" только начинается, но испытали работу гаджета "ангеловцы" на себе. Также девайс получил сертификацию в Беларуси. Формы дальнейшей работы с людьми и реализации проекта еще могут меняться.

"Конечно, было бы идеально, если бы это стало частью государственной программы или бизнес активно откликнулся — дело ведь очень важное", — заключил Ковган.