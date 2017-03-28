Доброе утро!

У вас есть кошка? Если да, то сейчас мы вас удивим: оказывается, вы для нее все же важнее еды! Очередное исследование опровергает популярный миф о том, что кошки являются эгоистичными и равнодушными к человеку животными. Так что подсыпьте ей корма и уходите, уходите, не надоедайте.





ВАЖНО

Александр Лукашенко встретился с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Обсуждали блогера Лапшина, Нагорный Карабах, отношения Армении и Азербайджана — и отношения нашего и российского президентов . Лукашенко заявил, что ему Владимиру Путину не нужны посредники для решения имеющихся вопросов. «У нас с Владимиром Владимировичем блестящие отношения. Блестящие… Если есть какие-то проблемы, мы их решим… Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться».

Владимир Некляев Бресте, которое считает похищением">обжаловал в Генпрокуратуре свое задержание в Бресте, которое считает похищением. Требует возбудить уголовное дело за заведомо незаконное задержание и содержание под стражей и за злоупотребление властью и служебным положением, а также привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.





Стало известно, что во время акций, которые прошли в Минске в минувшие выходные, были задержаны два гражданина Украины. МИД Украины отправил ноту Беларус и для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания.

Посмотрели, сколько и где получают бюджетники . Больше всего в прошлом месяце, кстати, зарабатывали в бюджетных организациях Минска (709,2 рубля), а меньше всего — в Гродненской области.

Белорусские футболисты снова проиграли — на сей раз раз сборной Македонии. Это, напомним, был второй матч сборной под руководством нового наставника Игоря Криушенко. Второй неудачный.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь — очередной выпуск Дискуссии TUT . Попытались понять, насколько долгосрочным может быть эффект от весенних протестов и жесткой реакции власти на них. Эксперты предполагают, что до новых репрессий Запад не пойдет дальше риторики.

Из СИЗО в Жодино вышли задержанные в 37-м троллейбусе после «Марша нетунеядцев». Один из мужчин с букетом красных роз встречал дочь: «Я ею горжусь. В тот день она ехала с акции. Это ее жизненная позиция, гражданская позиция, и у нее правильная позиция. Она вышла на разрешенную акцию. Она не была в маске. Никогда не видел у нее маски».





Телеканал «Белсат» опубликовал видео задержания на Дне Воли своего «матерящегося» журналиста Александра Борозенко . Ему дали 15 суток за то, что он «выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом», а также высказывал «недовольства» против декрета № 3. Видео, кстати, смотрели в суде — только невозможно поверить, что это же.

Вчера женщину, протестовавшую на кране в Минске, все же выселили — длительные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и жест отчаяния ни к чему не привели.

Не пропустите наше потрясающее расследование об обстоятельствах одной из самых крупных железнодорожных катастроф в СССР — она произошла в Вильнюсе 12 января 1945 года. О ней не писали в советских газетах и не говорили по радио. Информация о ней была сразу же засекречена. Сотрудники Литовского специального архива по просьбе TUT.BY нашли документы, рассказывающие о том, что тогда произошло в столице Литовской ССР. Все — с грифом «Секретно».

Помните семью из Бобруйска, которая снимала ролики о своих взаимоотношениях с налоговой? 31-летняя Вероника с 2014 года не может найти в Бобруйске работу «с зарплатой хотя бы выше минимальной». В декабре 2016 года она получила из налоговой «письмо счастья». Женщина отправила в инспекцию ответное письмо, где указала, что белорусы уже участвуют в финансировании госрасходов, просто делая покупки, оплачивая услуги ЖКХ и мобильную связь. Удалось ли ей победить — рассказываем здесь .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В редакцию REALTY.TUT.BY обратились почти три десятка семей, которые в 2012- 2015 годах отдали деньги на строительство квартир в доме на Курганной, 35 в Минске. Троих брестчан, заключавших договоры на строительство долей в этом доме и собравших с граждан почти миллион долларов, осудили за незаконную предпринимательскую деятельность и мошенничество. «Дольщики» оказались в суде свидетелями. Их не признали потерпевшими, и никто из правоохранителей даже подсказать не может, что дальше делать. Мы попробовали разобраться .





Под Минском испытали единственную белорусскую охотничью породу собак: в специальном вольере животные показывали свою злость, ловкость и способность вести зверя к охотнику. Посмотрели, что они могут .

В очередном выпуске «Наших гидов» — город тысячи пабов Дублин . Ох, как там отмечают День святого Патрика!





Американский многоразовый самолет Boeing X-37B побил рекорд продолжительности пребывания на орбите. Он не садится уже 675 дней. Рассказываем, что он там делает так долго .

Напоследок немного ужасов. В Индонезии гигантский питон полностью проглотил мужчину . 25-летний Акбар Салубиро пропал в воскресенье. На следующий вечер обеспокоенные его исчезновением односельчане начали поиски и обнаружили на заднем дворе дома мужчины семиметрового раздувшегося питона.

Все новости вторника, 28 марта

А еще мы ТУТ билеты на концерт Би-2 разыгрываем. Ребята выступят в «Минск-Арене» 2 апреля, а попытать своего счастья можно еще до 31 марта. Удачи!

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