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"Продукция станет еще ближе к людям". Какое будущее ждет "Салодкі фальварак"

29.03.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Известный минчанам бренд «Салодкі фальварак» переходит под крыло «Простора» и перезапускается в гипермаркетах в новом формате. Мы узнали, с чем это связано и как дальше будет развиваться сеть кондитерских.


Напомним, недавно на месте «Салодкага фальварка» на площади Победы открылась кофейня «Золотой гребешок». В мае перестанет работать и «Салодкі фальварак» возле метро «Фрунзенская»: помещение еще в прошлом году купил «МакДонанльдс». Но это не значит, что история кондитерской заканчивается.

Как рассказал TUT.BY управляющий директор сети ProStore Сергей Бушин, примерно с 10 мая «Салодкі фальварак» начнет работать в гипермаркете в Малиновке, а после откроется и в других объектах сети. Таким образом, кондитерская перейдет из ООО «Раковский бровар» в ЗАО «Простор-Трейд».

В «Раковском броваре» говорят, что они посчитали неправильным развивать два кондитерских направления в рамках одной ресторанной компании. Поэтому там сосредоточились на «Золотом гребешке» как на более современном и популярном формате.

Более того, они заметили, что около 80% посетителей «Салодкага фальварка» покупают продукцию навынос. Это тоже стало одной из причин переноса кондитерских в торговые залы «Простора». «Таким образом, продукция кондитерской станет еще ближе к людям и за ней не нужно будет ехать в центр», — поясняют в сети.

Например, в «Просторе» в Малиновке «Салодкі фальварак» расположится рядом с существующим кондитерским отделом. Это будет брендированная зона с несколькими прилавками и отдельным продавцом.

К слову, готовить кондитерские изделия будут нынешние работники «Фальварка». «Поэтому профессионализм перейдет в „Простор“ вместе с продукцией», — поясняет Сергей Бушин.

Линейка продукции и ценовая политика тоже останется прежней, а вот производственное оборудование обновят, говорит управляющий. Следующим этапом развития станет установка столиков, где можно будет съесть сладости и, например, выпить кофе.

После Малиновки «Салодкі фальварак» планируют запустить в гипермаркете в Чижовке и со временем распространить на все объекты сети. Но производить продукцию будут по-прежнему в одном месте — возможно, в «Просторе» на Малиновке.

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Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, как дальше будет развиваться сеть кондитерских.

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