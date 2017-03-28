Музей писанки появится в Сопоцкинском культурно-туристическом центре. Главное место в будущем музее займут именно сопоцкинские писанки — расписанные воском и специальной природной краской яйца. Эта традиция украшать пасхальные яйца включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси и распространена именно в этом регионе, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Чтобы собрать большую и интересную экспозицию, сотрудники попросили местных жителей поделиться совими писанками, приспособлениями для росписи пасхальных яиц, тематическими открытками и прочими атрибутами одного из главных христианских праздников. В результате собралась довольно большая коллекция. В Сопоцкино не первый год ведется кропотливая работа по сохранению и популяризации уникальной традиции. Здесь о писанке не только рассказывают, но и учат расписывать яйца всех желающих. Такие мастер-классы уже проводились, их посещают туристы, в том числе и иностранные. Будут проходить такие занятия и в музее.

Как рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович, экспозицию дополнят выставки, посвященные отдельным мастерам Гродненского района и их техникам росписи и просто украшения пасхальных яиц. Там же можно будет познакомиться с еще одной уникальной для Гродненского региона пасхальной традицией, также внесенной в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, — изготовлением пасхальных пальм (вербочек).

Сейчас над созданием экспозиции работают сотрудники культурно-туристического центра и Гродненского историко-археологического музея.

Торжественное открытие нового музея запланировано на 23 апреля, когда в Сопоцкине пройдет уже второй праздник писанки.