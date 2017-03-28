В мае нынешнего года начнется строительство новых очистных сооружений в Бресте. Еще с минувшего года проект реализуется с помощью средств Северного инвестиционного банка, рассказал во время встречи с брестчанами 25 марта мэр Бреста Александр Рогачук, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Николай Чеберкус

Как отмечалось, новые очистные возведут с учетом современных технологий. Обычно в таких случаях первую группу сооружений составляют биофильтры; вторую — аэротенки, циркуляционные окислительные каналы, окситенки; третью — погружные биофильтры, биотенки, аэротенки с заполнителями. Все эти сооружения работают в искусственных условиях.

— Считаю, что уже сейчас стало гораздо меньше запахов и со временем эту тему решим окончательно, городские власти, ЖКХ, все заинтересованы в этом. Я думаю, что тема запахов со временем «умрет» раз и навсегда, — высказался мэр.

Тендер выиграла чешская компания Metrostav, а работать будут наши строители-брестчане. Завершить работы планируется в в 2019-м году.