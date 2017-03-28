Гродненские велолюбители приглашают активно провести апрель и поучаствовать в мировой акции #30daysofbiking. Принять в ней может каждый желающий. Акция будет проходить с 1 по 30 апреля. Главное правило — в течение 30 дней ездить на велосипеде, сообщается на сайте общественной организации «ВелоГродно».



Фото с сайта veloclub.su, носит иллюстративный характер

#30daysofbiking — это всемирный челлендж (вызов/прокачка): 30 дней на велосипеде или бегом. Как говорят организаторы, пусть это будет 1 километр в день, но главное — это самодисциплина и единство. Участники акции публикуют весь апрель свои фото и видео, устраивают массовые «покатушки» или катаются в одиночку.

Для того, чтобы принять участие в акции, надо зарегистрироваться на главной странице челленджа, подтвердить свое участие и стараться исполнять все условия. Акция стартует 1 апреля.