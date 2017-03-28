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На экс-фигуранта "дела граффитистов" Косинерова завели уголовное дело за "повешенного" городового

29.03.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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На экс-фигуранта "дела граффитистов" Вячеслава Косинерова завели уголовное дело за хулиганство. Его обвиняют в том, что он с анархистами "повесил" памятник городовому возле одного из зданий МВД в центре Минска. Об этом сообщает лишенный регистрации белорусскими властями правозащитный центр "Весна".


Вячеслав Косинеров

По версии правоохранителей, Косинеров с анархистами из группы "Чорная ружа" 12 марта провел акцию "против милицейского беспредела" у одного из зданий МВД Беларуси на Городском Валу в центре Минска. Они накинули удавку на шею памятнику городовому.

Следственный комитет предъявил Косинерову обвинение по ч.1 статьи 339 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Санкции по этой статье предусматривают до трех лет лишения свободы. Избрана мера пресечения — заключение под стражу. Сейчас Косинеров находится в следственном изоляторе № 1 на ул. Володарского.

До этого он отбывал 15-суточный административный арест за участие в "Марше нетунеядцев" в Минске 17 февраля.

Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов "дела граффитистов". В 2015 году им было предъявлено обвинение в хулиганстве и порче имущества за нанесение граффити и забрасывание краской билбордов с изображением сотрудников милиции. 29 января 2016 года суд Фрунзенского района вынес решение по "делу граффитистов". Вячеслав Косинеров был оштрафован на 30 базовых величин. Он был признан виновным в порче имущества.

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Теги: Минск
 
 
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