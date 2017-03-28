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На экс-фигуранта "дела граффитистов" Косинерова завели уголовное дело за "повешенного" городового
29.03.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by
На экс-фигуранта "дела граффитистов" Вячеслава Косинерова завели уголовное дело за хулиганство. Его обвиняют в том, что он с анархистами "повесил" памятник городовому возле одного из зданий МВД в центре Минска. Об этом сообщает лишенный регистрации белорусскими властями правозащитный центр "
По версии правоохранителей, Косинеров с анархистами из группы "Чорная ружа" 12 марта провел акцию "против милицейского беспредела" у одного из зданий МВД Беларуси на Городском Валу в центре Минска. Они накинули
Следственный комитет предъявил Косинерову обвинение по ч.1 статьи 339 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Санкции по этой статье предусматривают до трех лет лишения свободы. Избрана мера пресечения — заключение под стражу. Сейчас Косинеров находится в следственном изоляторе № 1 на ул. Володарского.
До этого он отбывал 15-суточный административный арест за участие в "Марше нетунеядцев" в Минске 17 февраля.
Вячеслав Косинеров известен как один из фигурантов "дела граффитистов". В 2015 году им было предъявлено
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Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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