В конце апреля 2015 года у 29-летнего Игоря Козловского ни с того ни с сего начали неметь руки и ноги, кружиться голова. Буквально за пару дней состояние молодого человека ухудшилось, и он вызвал скорую помощь. Его забрали в больницу, где он потерял сознание. Очнулся Игорь уже через неделю в реанимации.

К этому времени врачи боролись за его жизнь сутками и им пришлось ампутировать парню обе ноги. Из многочисленных поставленных диагнозов Игорю — антифосфолипидный синдром, ТЭЛА сосудов легких, ДВС -синдром. Свою историю борьбы за новую жизнь Игорь расскажет в новом выпуске программы "Не стыдно спросить" .





После начался мучительный процесс восстановления и адаптации, борьба за 1 группу инвалидности, коляску и протезы. Все это превратилось в беготню по различным инстанциям. В феврале этого года Игорю поменяли старые протезы на новые. Но слепки ног делались еще в сентябре и к настоящему времени выданные протезы оказались ему велики. Их необходимо менять — но это как всегда становится вопросом, на решение которого необходимы месяцы.

Пообщаться с Игорем, поддержать его, возможно предложить свою помощь и задать ему свои вопросы в рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» можно будет в прямом эфире, который пройдет в нашем паблике на площадке Facebook завтра, 29 марта в 12.00. Так же свои вопросы можно оставить в окмментариях под этой новостью или отправить нам на почту air@tutby.com cпометкой «Не стыдно спросить».