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В Несвиже и Столбцах определили место для проведения негосударственных массовых мероприятий
29.03.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by
Исполкомы Несвижского и Столбцовского районов определили по одному месту в городе для проведения массовых мероприятий. Речь идет о тех, которые организуются по инициативе граждан или партий, объединений или профсоюзов, иных зарегистрированных организаций. Исключение — мероприятия по инициативе госорганов. Документы опубликованы на Национальном правовом портале.
Решения двух исполкомов об определении «постоянного места для проведения массовых мероприятий» датируются 20−12 марта.
В Несвиже таким местом
Эти территории названы «постоянным местом для проведения массовых мероприятий (кроме уличных шествий и демонстраций), организаторами которых выступают граждане, политические партии, общественные объединения, профессиональные союзы, иные организации, зарегистрированные в установленном порядке».
Такое правило не распространяется на мероприятия, проводимые по решению госорганов.
«Места проведения иных массовых мероприятий определяются исполкомом в каждом конкретном случае», — указано в документе. Уточнений к этому пункту нет.
Контроль за исполнением документа возложен на работников исполкомов. Решение вступает в силу после опубликования.
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Определено по одной площадке в каждом городе. В одном случае у памятника, в другом - на стадионе.
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