Исполкомы Несвижского и Столбцовского районов определили по одному месту в городе для проведения массовых мероприятий. Речь идет о тех, которые организуются по инициативе граждан или партий, объединений или профсоюзов, иных зарегистрированных организаций. Исключение — мероприятия по инициативе госорганов. Документы опубликованы на Национальном правовом портале.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Решения двух исполкомов об определении «постоянного места для проведения массовых мероприятий» датируются 20−12 марта.

В Несвиже таким местом названа площадка у памятника Сымону Будному на пересечении улиц Ленинской и Мицкевича. В Столбцах — спортивная площадка на стадионе «Юность» по улице Ленинской.

Эти территории названы «постоянным местом для проведения массовых мероприятий (кроме уличных шествий и демонстраций), организаторами которых выступают граждане, политические партии, общественные объединения, профессиональные союзы, иные организации, зарегистрированные в установленном порядке».

Такое правило не распространяется на мероприятия, проводимые по решению госорганов.

«Места проведения иных массовых мероприятий определяются исполкомом в каждом конкретном случае», — указано в документе. Уточнений к этому пункту нет.

Контроль за исполнением документа возложен на работников исполкомов. Решение вступает в силу после опубликования.