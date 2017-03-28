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Убийство Вороненкова: похороны киллера и перенос концерта Максаковой
29.03.2017 11:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Украины продолжают расследование уголовного дела об убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в Киеве.
Вороненков
Перенос концерта-посвящения
Оперная певица и вдова экс-депутата Мария Максакова накануне перенесла концерт украинской песни, посвященный своему супругу, который был запланирован на 31 марта, передает
Максакова отметила, что концерт обязательно состоится, однако он пройдет в другой день. Новую дату проведения мероприятия вдова Вороненкова не сообщила.
Похороны киллера и задержание сообщника
Украинца Павла Паршова, который является предполагаемым убийцей Вороненкова, похоронили накануне в городе Павлограде в Днепропетровской области. По информации агентства, присутствовавшие на траурной церемонии от комментариев отказались.
Между тем МВД Украины объявило в розыск возможного сообщника Парашова — Ярослава Левенца, данные разыскиваемого размещены на сайте ведомства. Сообщается, что Левенец являлся сослуживцем предполагаемого киллера. Следствие предполагает, что оба вместе находились в Донбассе, однако ранее поступала информация, что, в частности, Парашов не был в зоне конфликта.
© Sputnik Стрингер
Жалоба на заочный арест Вороненкова
Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на заочный арест Вороненкова, который обвиняется в России в мошенничестве. Адвокат, представляющий интересы экс-депутата, попросил отменить заочный арест своего подзащитного.
Из России в Украину Вороненков вместе с супругой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ отъезд Вороненкова расценили как попытку скрыться от следствия: экс-депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
По информации следствия, в Украину Вороненков уехал боясь быть привлеченным к уголовной ответственности в России.
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Задержан предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы РФ в Киеве, им является бывший сослуживец киллера.
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