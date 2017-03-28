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Убийство Вороненкова: похороны киллера и перенос концерта Максаковой

29.03.2017 11:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Украины продолжают расследование уголовного дела об убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в Киеве.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого киллера, который позже скончался в больнице. СБУ подтвердила информацию, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ ранее проходил службу в Национальной гвардии.

Убийство Вороненкова: похороны киллера и перенос концерта Максаковой
© RUPTLY.
Кадры с места убийства Вороненкова: раненый охранник и киллер-украинец

Перенос концерта-посвящения

Оперная певица и вдова экс-депутата Мария Максакова накануне перенесла концерт украинской песни, посвященный своему супругу, который был запланирован на 31 марта, передает РИА Украина.

Максакова отметила, что концерт обязательно состоится, однако он пройдет в другой день. Новую дату проведения мероприятия вдова Вороненкова не сообщила.

Похороны киллера и задержание сообщника

Украинца Павла Паршова, который является предполагаемым убийцей Вороненкова, похоронили накануне в городе Павлограде в Днепропетровской области. По информации агентства, присутствовавшие на траурной церемонии от комментариев отказались.

Между тем МВД Украины объявило в розыск возможного сообщника Парашова — Ярослава Левенца, данные разыскиваемого размещены на сайте ведомства. Сообщается, что Левенец являлся сослуживцем предполагаемого киллера. Следствие предполагает, что оба вместе находились в Донбассе, однако ранее поступала информация, что, в частности, Парашов не был в зоне конфликта.

Убийство Вороненкова: похороны киллера и перенос концерта Максаковой
© Sputnik Стрингер
Эксперты о версиях и последствиях убийства Вороненкова в Киеве

Жалоба на заочный арест Вороненкова

Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на заочный арест Вороненкова, который обвиняется в России в мошенничестве. Адвокат, представляющий интересы экс-депутата, попросил отменить заочный арест своего подзащитного.

Из России в Украину Вороненков вместе с супругой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ отъезд Вороненкова расценили как попытку скрыться от следствия: экс-депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

По информации следствия, в Украину Вороненков уехал боясь быть привлеченным к уголовной ответственности в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержан предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы РФ в Киеве, им является бывший сослуживец киллера.

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