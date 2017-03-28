28 марта в Ленинском РОВД Бреста на редактора местного новостного портала Дениса Марука, который освещал марши нетунеядцев, составили протокол за то, что он показал средний палец человеку в штатском, который снимал его на камеру.



Фото: Реальный Брест

Инцидент произошел 12 марта на несанкционированном марше нетунеядцев в Бресте . В тот день Денис пришел на площадь, где собрались участники акции и обратил внимание на человека в куртке без знаков различия и шапочке с белорусским орнаментом. Незнакомец стоял немного в сторонке и снимал на видеокамеру происходящее. Собеседник отметил, что в какой-то момент объектив камеры был направлен на него.

— Я отвернулся, постоял минуты две, никого не трогая. Не то, чтобы я ему в камеру [средний палец] показал. Я просто подозревал, что человек ведет за мной съемку. Зачем — непонятно. На нем никаких бейджиков не было, — сообщил TUT.BY Денис Марук.



Марш нетунеядцев в Бресте

По словам собеседника, он показал средний палец, стоя спиной к камере, и не был уверен, что этот жест попал на запись. Он говорит, что так поступил не из хулиганских побуждений, а для того, чтобы человек прекратил съемку.

После произошедшего Денис Марук с площади уехал, а позже разместил на своем новостном портале видеоролик с марша с заголовком: «Акция протеста „нетунеядцев“ в Бресте: милиции больше, чем протестующих».

— Вечером 12 марта я под окнами своего дома уже увидел «бобик» милиции. 13-го марта утром я уже знал по своим каналам, что меня разыскивают, — отметил Денис Марук.

Брестчанина «оформили» лишь 28 марта, когда он сам пришел в Ленинский РОВД для того, чтобы продлить разрешение на хранение охотничьего ружья.

— Зашли в кабинет, я в кармане включил запись на камеру GoPro. Меня спросили: «Палец показывал?», — вспоминает Денис Марук и подчеркивает, что на стоп-кадре, который ему предоставили в милиции, лица человека, показывающего палец, не видно, так как съемка велась со спины.

Затем задержанного увели в другое помещение и потребовали достать личные вещи.

— Я все снял, выполнил все требования, а когда сдавал аппаратуру и телефон, достал из камеры GoPro флеш-карту microSD и положил ее в рот. У меня на ней фотографии жены, детей и не хочу, чтобы их удалили, — отметил Денис Марук.

Сотрудники милиции применили физическую силу, чтобы достать флешку. Однако сделать этого не смогли. В результате брестчанину выписали две базовых величины (46 рублей) штрафа по статье 17.1 «мелкое хулиганство» и отпустили.

После РОВД Денис Марук отправился в больницу и зафиксировал травмы. В заключении медиков отмечается, что у него были обнаружены ушибы мягких тканей височной области справа, затылочной области, левого плеча, живота, поясницы, кровоподтек нижнего века справа, ссадины слизистой.

За комментарием TUT.BY обратился в УВД Брестского облисполкома. Как пояснили в ведомстве, Дениса Марука задержали в административном порядке 28 марта около 16.30 за правонарушение по статье 17.1 КоАП. По данным ведомства, в райотделе милиции мужчина вел себя неадекватно, отказался предоставить для осмотра личные вещи и поместил в рот инородный предмет, для извлечения которого была применена физическая сила. Сейчас по данному факту проводится проверка.