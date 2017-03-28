МИНСК, 29 мар — Sputnik. Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о разбойном нападении на пункт обмена валют в Минске, сообщили в СК.



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Дерзкое нападение на "обменник" в Минске на улице Якуба Колоса было совершено 22 января, подозрению в совершении данного преступления задержан студент минского вуза.

"Расследование данного дела завершено, прокурор направил его в суд. На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, мера пресечения в отношении обвиняемого осталась прежней — заключение под стражу.

Климович рассказал, что на стадии предварительного расследования были проведены десятки допросов, экспертные исследования, проверка показаний на месте с участием нападавшего. К делу приобщены записи видеокамер.

Он также уточнил, что утром 22 января 2017 года к банковскому учреждению, расположенному на улице Якуба Коласа, подошел мужчина и поставил перед окном кассира полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет с проводами.

"Потом передал сотруднику обменного пункта записку с требованием о передаче ему денег, угрожая взрывным устройством. Завладев деньгами на общую сумму 3000 рублей, злоумышленник скрылся", — рассказал собеседник агентства.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний студент одного из столичных вузов, сказал Климович.

По его словам, в ходе допроса он пояснил, что на совершение этого преступления его толкнули долговые обязательства перед знакомыми.

"В качестве имитации взрывного устройства он использовал кусок льда и провода. Кроме того, с его слов, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения", — уточнил представитель УСК.