|
Дело о дерзком нападении на "обменник" в Минске направлено в суд
29.03.2017 13:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о разбойном нападении на пункт обмена валют в Минске, сообщили в СК.
© Sputnik / Констанция Ждановская
Жительница Витебска выбросилась с 13-го этажа
Дерзкое нападение на "обменник" в Минске на улице Якуба Колоса было совершено 22 января, подозрению в совершении данного преступления задержан студент минского вуза.
"Расследование данного дела завершено, прокурор направил его в суд. На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По его словам, мера пресечения в отношении обвиняемого осталась прежней — заключение под стражу.
Климович рассказал, что на стадии предварительного расследования были проведены десятки допросов, экспертные исследования, проверка показаний на месте с участием нападавшего. К делу приобщены записи видеокамер.
Он также уточнил, что утром 22 января 2017 года к банковскому учреждению, расположенному на улице Якуба Коласа, подошел мужчина и поставил перед окном кассира полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет с проводами.
"Потом передал сотруднику обменного пункта записку с требованием о передаче ему денег, угрожая взрывным устройством. Завладев деньгами на общую сумму 3000 рублей, злоумышленник скрылся", — рассказал собеседник агентства.
По подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний студент одного из столичных вузов, сказал Климович.
По его словам, в ходе допроса он пояснил, что на совершение этого преступления его толкнули долговые обязательства перед знакомыми.
"В качестве имитации взрывного устройства он использовал кусок льда и провода. Кроме того, с его слов, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения", — уточнил представитель УСК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый в совершении преступления сообщил, что сымитировал взрывное устройство при помощи куска льда и проводов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии